Dobó Kata: az anyaság elnézővé, megengedővé tesz és közben bekapcsol

Dobó Kata

Dobó Kata nevét egy ország ismerte meg, amikor 1997-ben ő játszotta a Miniszter félrelép című filmben Marosi Tünde szerepét. Kata sikere azóta is töretlen, olyan közismert magyar filmek köthetőek a nevéhez, mint a Csak szex és más semmi, vagy a Szabadság, szerelem. Az idei GLAMOUR Women of the Year Az év színésznője kategória jelöltje 38 éves korában vált édesanyává, de mint elmondta, úgy érzi, mintha kislánya, Szofi mindig is az élete része lett volna. Katát a karrierről, a gyermek születése utáni évekről és a nőiességről kérdeztük.Érdekes, hogy azután kezdtem el TV sorozatokban szerepelni, miután megszületett Szofi. A gyerekem megszületése után sokkal tudatosabb lettem, most mindent annak rendelek alá, hogy neki jó legyen, és igyekszem minél több minőségi időt eltölteni vele. Ez persze nem jelenti azt, hogy a karrierem közben hanyagolom.Az anyává válással együtt nagyon sok érzés hatalmasodik el az emberen. Nekem például nagyon határozott elképzeléseim voltak mindenről, de egy gyerek nem így működik. Ma már sokkal elnézőbb vagyok, megtanultam elengedni sok mindent. Sokkal mélyebbre tudok menni egy-egy szerep kedvéért a saját világomban is, de egy folyamatos féltés mindig bennem van. Szerintem a nőkben van egy kapcsoló, ami egyszerűen „bekapcsol", ha gyerekük lesz, és ezt nem lehet soha kikapcsolni. Maga az anyaság egy nagyon összetett és csodálatos dolog, ennek hatására sok minden megváltozik az emberben.Nem merült fel bennem ez a kérdés, ez egy abszolút egyéni döntés volt a részemről, hogy gyermeket vállalok. Úgy gondolom, elsősorban anya vagyok, és másodsorban színésznő.Nem mondanám, igazából nem tudom magam ezen rajtakapni. Talán ha valaki más szemével néznénk engem, más lenne a véleményem. Én mindig komolyan vettem a szerepeimet, és hiszem, hogy ez azután sem változott meg, hogy anyuka lettem. Bízom benne, hogy a kislányom büszke lesz majd egyszer az édesanyjára.Nincs konkrét dolog, ez korszakonként változik attól függően, hogy éppen mire van szüksége például a kislányomnak. De víz mindig van nálam!Napközben Szofi óvodában van, és édesanyám is segít, ez nekem nagyon sokat számít. Sosem éreztem úgy, hogy ez nehéz lenne egyébként. Olyan, mintha mindig is így lett volna, beépült az életembe a róla való gondoskodás. Az is előfordul, hogy jön velem a színházba, amit mindig nagyon élvez.

Van egy belső hang, ami az évek múlásával egyre erősödik – erre hallgatni kell! Minden belefér, mindent lehet, később is, maximum egy kicsit tolódik időben a megvalósítása. Én annak ellenére, hogy viszonylag későn, 38 évesen vállaltam gyereket, nagyon szerencsésnek érzem magam. Anyának lenni egy nagyon jó és csodálatos érzés. Az anyasággal mindenki csak több lesz, aki pedig nem érzi magában az erre való késztetést, akkor még nem jött el az ideje. Tudni fogja, ha itt az ideje a gyerekvállalásnak, bennem abszolút nem volt kérdés, hogy szeretnék-e babát, vagy sem.Kevés nő hisz magában, pedig el kell hinnünk, hogy alkalmasak vagyunk rá, egyenrangúak vagyunk a férfiakkal mi is. Jó lenne elismerni a nők hihetetlen munkabírását és a humánusságukat. Nekem szerencsére sosem okozott hátrányt az, hogy nő vagyok. De az én hivatásom teljesen más, tudom, hogy ez sajnos probléma a világban, nagyon sok nő küzd a mai napig a sztereotípiákkal.Érdekesnek találom a kimért jelzőt. Szerintem nem kimért, csak mint egyedülálló anya, sokkal keményebbnek kell lennie, sok mindenben egyedül kell helyt állnia, talán ezért érezhetik a nézők kimértebbnek. Én szeretem az erős nőket, ahogy a sorozatbeli karakteremet is, de nagyon fontos, hogy nem szabad egy határon túl mennünk. Bár a férfiak tisztelik az erős nőket, nagyon fontos az egyensúly a kapcsolatban. Szerintem semmi gond nincsen azzal, ha egy férfi például elmosogat, míg a nő érzi, hogy minden szempontból nőként van kezelve, és tiszteli a párja.Mindkettő jelen van most az életemben, de változó. Sok függ attól, hogy kivel dolgozom együtt, vagy milyen projekten, de nagyon szeretem a filmezést és a színészetet is.Attól függ, milyen hangulatban van. Bármit nem lehet ráadni, de inkább csajos, igazi kis hercegnő. Nálunk 1,5 - 2 éve Elsa a sztár a Frozen-ből, vannak, hogy összegyűlnek a kis barátnőivel, és sok kis Elza játszik együtt. Imádjuk a pörgős szoknyákat is!Az ápoltság a legfontosabb: egy minimális smink, például alapozó, szempillaspirál és szájfény teljesen más embert tud varázsolni az illetőből, és nagyon fontos, hogy megtaláljuk a stílusunkat. Egy önazonos ruhával az önbizalmunkra is ráerősíthetünk, nem kell, hogy az utolsó divat szerinti, vagy méregdrága legyen. Egy a fontos, hogy az ember mennyire ismeri önmagát, ha szettet választ, és hogy jól érezze magát a bőrében. Mindenki csodálatos úgy, ahogy van, és azt kell erősítenünk, amit mások szépnek látnak bennünk.Az én tuti szettem például egy farmer, egy egyszerű fehér póló fekete zakóval és egy piros magassarkúval kiegészítve. Mindig beválik!Az ásványvíz! (nevet) Naponta minimum három liter vizet megiszok. Színésznőként vagyok annyira szerencsés, hogy sokféle stílust kipróbálhattam. Ha este az előadás miatt erős sminket viselek, akkor a hétköznapokban a visszafogottabb sminket részesítem előnyben. Személy szerint a korrektorra és a szájfényre esküszöm. Igyekszem csak természetes alapanyagokból készített termékeket használni, van például egy arcpermetem, ami termálvízből készült. És persze az alvás képes csodákat tenni, erre anyaként is szükségem van, csak most már egy kicsit kevesebb jut belőle... (nevet)