Döbbenetes titkot árult el magáról Nicole Kidman

Leginkább az öltözékébe szoktak belekötni. A szupermodellnek is beillő színésznő mindig extravagáns külsőt ölt, amikor fel kell vonulnia a vörös szőnyegen, ezt pedig a gyerekei ki nem állhatják.



- A legkevesebb, ha azt kapom, hogy mi a búbánat volt már megint rajtam - meséli Kidman. - Legutóbb nyolcéves lányom, Sunday Rose száján szaladt ki ez a megjegyzés, mert a színészkamara gáláján egy Gucci-kreációt viseltem, amelynek az volt a különlegessége, hogy mindkét vállamon egy stilizált papagáj ült. A kisebbik lányom, Faith Margareth is alig jutott szóhoz, mert nem értette, miért jövök ezekkel a papagájokkal, ha köztudottan ódzkodom a repdeső kismadaraktól. Nehéz nekik elmagyarázni, hogy a divat külön világ, ahol más szabályok érvényesülnek, mint a hétköznapi életben.



A színésznő a W magazinnak adott interjújában azt is elárulta, hogy majdnem férjhez ment Lenny Kravitzhoz, miután elvált Tom Cruise-tól. Az eljegyzést már meg is tartották a zenésszel, de aztán rájöttek, hogy túl sok dologban különböznek egymástól, ezért hosszú távon nem működne a kapcsolat.



Nicole Kidmant legközelebb a Csábítás című filmben láthatjuk. A történet az amerikai polgárháború idején játszódik. Egy sebesült északi katona (Colin Farrell) egy bentlakásos leányiskolában lábadozik, ahol a növendékek és nevelőik is megpróbálják kivetni rá a hálójukat. A filmet Sofia Coppola rendezte, aki például az Elveszett jelentés című filmjével is bizonyította, hogy nagyon ért az elfojtott szenvedély ábrázolásához. (A film forgatókönyvéért Oscart kapott.)



A történetet egyébként egyszer már vászonra vitte a legendás akciófilm- és westernrendező Don Siegel, Clint Eastwoddal a főszerepben. A produkciót a magyar videógalaxisban a kicsit sem hatásvadász A tizedes háreme címmel forgalmazták. Az 1971-es változat meglehetősen brutálisra sikeredett, izgalmas kérdés, hogy Sofia Coppola hogyan közelíti meg a témát.