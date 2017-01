Veronica Chambers szerkesztésében jelent meg a The Meaning of Michelle (Michelle-nek lenni) címűkönyv, amely a most leköszönt amerikai elnök feleségéről, Michelle Obamáról szól. A kötet tizenhat ismert amerikai közíró és művész írását tartalmazza. Mindannyian csodálói Michelle Obamának, írásaikban nem elemzik a Fehér Házban eltöltött nyolc évét, hanem szeretetteljesen és tisztelettel sztoriznak róla.