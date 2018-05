Divat tippek Dallos Bogi kanapéjáról - videó

Dallos Bogi és Nagy Vivi.

Dallos Bogi tavaly indította a 7kornálam! című YouTube talkshowját, ahol hétről hétre, egy-egy híres személyiséget invitált meg magához. A második évad friss epizódjában a fiatal énekesnő vendége hazánk egyik legsikeresebb divatbloggere, Nagy Vivi volt, aki mesélt gyerekkoráról, iskoláiról, karrierjéről, valamint, hogy, hogy látja magát 5 éve múlva.Az új generációs talkshow lényege az, hogy Dallos Bogi otthonába invitál ismert embereket, hogy kibeszéljék az élet fontos dolgait, sőt még különböző "kihívásokat" is teljesítenek, így még inkább megismerhetjük az igazi oldalukat. Boginál, eddig olyan hírességek jártak, többek között, mint Istenes Bence, Iszak Eszti, ByeAlex, Radics Gigi, vagy Lábas Viki.Dallos Bogi vendége Nagy Vivi, divatblogger, aki számos iskolát és tévesen választott egyetemet megjárt időszak után megtalálta azt a hivatást, ami teljes mértékben boldoggá teszi. Na, de hogy reagál Vivi a negatív kritikákra? Olvas-e egyáltalán kommenteket, mennyire érzékeny? Kik azok az emberek az életében, akik leginkább inspirálják? Mik a tervei, hány évet lát még maga előtt influencerként, és hogy jött a Fifty pairs of shoes név? A beszélgetésből kiderül, hogy a téveszmékkel ellentétben a blogger lány nem tölti minden napját az egészséges életmód jegyében, és a hétköznapjaiban nem mindig olyan tökéletes, mint a jól beállított, általa megosztott fotókon.A friss évadban Bogi, többek között, Tóth Gabit, Pápai Jocit, Viszkok Fruzsit és Rubint Rellát is vendégül látja lakása kanapéján. Ha szeretnéd tudni, hogyan lesz valaki divatblogger? Milyen út vezet odáig, hogy egy nő fiatal lányok tízezreit inspirálja, akkor mindenképp nézze meg a 7kornálam legújabb epizódját.