Divat lesz a szőrös gumipapucs?

Új divat hódít a nagyvilágban, mégpedig a bundázott gu­mipapucsok. Az új trend még ke­véssé terjedt el, de már itthon is lehet találkozni a meghökkentő kinézetű pa­pucsokkal. Látszólag megosztja az embe­reket, de felmerül a kérdés: nem pont erről szól a divat? Lakatos Márk nem lepődött meg rajta, szerinte ennél extrémebb ruhák és cipők is divatba jöhetnek.

– Régen is voltak az úgymond hordhatatlan ruhák, gondoljunk csak a 16. százai kurtizánok platformcipőire. A divat néha nem praktikus, de lehet, aki viseli, ő maga sem egy praktikus ember. Ráadásul most már olyan világban élünk, hogy az egyéniség is visszaköszön a ruhákon, az em­be­rek vágynak a nem hétköznapira. Szerintem le kellene szokni az állandó kritizálásról, ez is az intolerancia egy fajtája. Ha valaki egy bundás papucsban érzi jól magát, akkor viselje! Ráadásul a divat szerves részét képezik az extravagáns darabok. Az emberek felkapják rá a fejüket, és hatást vált ki, ami ebben a szakmában a legfontosabb – mondta az ismert stylist a Borsnak