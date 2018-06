Divat és bizalom: amikor nincs tükör, csak a visszaigazolás

Lehet egy születése óta vak embernek kedvenc színe? Megbirkózik egy látássérült a sminkeléssel? Vajon hogyan és mi alapján választ magának divatos ruhát az, aki csak hall a trendekről, de nem látja a fazonok és minták közötti különbségeket? Sokan nem is gondolnák, hogy a látássérültek számára is fontos a divat és a csinos megjelenés, így akár egy ruhabolti eladó, sminkes vagy fodrász is hétköznapi hős lehet számukra. Az Arany Bot Díj rájuk is felhívja a figyelmet. Három olyan látássérült és vak nővel beszélgettünk, akinek a divat fontos szerepet játszik a mindennapjaiban.– Egy- és hatéves korom között többször műtötték a sérült szivárványhártyámat, ezeknek a beavatkozásoknak köszönhetően tudom érzékelni a színeket – meséli a látássérült Pfeiffer Zsuzsa, aki tapintással ismeri fel a tárgyakat, de az arcokat nem tudja megkülönböztetni. – Amikor kicsi voltam, mindig más kinőtt ruháját adták rám. Elhatároztam, ha felnövök, igyekszem biztosítani magamnak saját ruhatárat. Nagyon kedvelem a divatot, van butikos ismerősöm, aki mesél az új trendekről, és segít kiválasztani, hogy mi áll jól nekem. A cikláment és a kék különböző fajtáit nagyon szeretem, mostanában citromsárgával ötvözöm, a feketéhez világos kiegészítőket választok. Nagy kedvencem a farmer, csinos sportruhában pilatesezem, és amióta azt mondják, hogy a mozgásnak köszönhetően szép lett a lábam, már térdig érő szoknyát is merek hordani.Zsuzsa nem nagyon sminkeli magát, csak rúzst vagy szájfényt használ, de a hajával szeret kísérletezgetni: – A vállig érő hajamat 42 éves korom óta festetem. Van, hogy feltűzöm, ha pedig színházba megyek, leengedem – enged további betekintést hétköznapjaiba Zsuzsa. – Amikor magam készítem a frizurámat, tapintással érzékelem, hol kell még igazítani. Hamarosan hatvanéves leszek, ilyenkor már nézzen ki jól az ember, ne azt nézzék, hogy nem lát, hanem, hogy ad magára, csinos – ezért is jár Zsuzsa tornázni, nem csak az egészségét őrzi meg vele, saját bevallása szerint építi a lelkét is.Szabó Juli látóként született, 23 éves korában nyilvánították látássérültnek. Számára a stílusok, vonalak és minták nem csak szavak, hiszen úgy nőtt fel, hogy érzékelte a divatot. Mára azonban az ő élete is nehezebb, ha ruhát kell választania. – Általában a tesóimmal megyek vásárolni, ők jól ismerik az ízlésemet – árulja el Szabó Juli. – Idézőjelesen előnyöm van öltözködés tekintetében – mire látássérült lettem, már volt kialakult stílusom: a csinos, de letisztult vonalat szeretem. Nem sminkelek, csak szempillaspirált használok, a mozdulat a kezemben van, még láttam, amikor megtanultam használni.– Bár magából a színből nem érzékelek semmit, de a piros a kedvencem. Azért szeretem, mert elég sápadt vagyok és a környezetem azt mondja, hogy ettől élénkebb leszek – meséli Kovács Margit, aki születése pillanatától kezdve nem lát semmit a körülötte lévő világból. – A piros nekem fogalom, a boldogsághoz, a tűzhöz, vagy éppen az almához társítom. Ha pirosban vagyok, boldoggá tesz maga a tudat. Nem a szín energiáját érzem a bőrömön, ha ezt viselem, elismeréséreket kapok.– Mióta emberek között dolgozom, nagyon fontos a külsőm – folytatja Margit, akinek csak a hangját hallják a Láthatatlan Kiállítás látogatói egy órán keresztül, így amikor kiérnek a fényre, örömmel fogadja az elismerő bókokat. – Körmöshöz is járok, mert fontosnak érzem, hogy amikor a Braille-írást mutatom, igényesek legyenek az ujjaim is. Nagyon bízom a körmösömben, a választásnál is ő a külső kontroll. Sokszor döntünk a színes körmök mellett, azt mondják, passzol az egyéniségemhez. Ez a külső segítség más területeken is fontos, ha divatról van szó, vagy negyven évig kerestem a megfelelő fodrászt, mire rátaláltam a mostanira, aki felé maximális a bizalmam.Margitnak a ruhák kiválasztásában a lányai segítenek. – Egyikük egy kartonsablont is készített nekem, aminek segítségével kifesthetem a szempilláimat, a rúzst pedig fel tudom vinni egyedül is. Ha valami rendezvényre, eseményre megyek, akkor a kozmetikust kérem meg, hogy sminkeljen ki – fejti ki Margit, aki szívesen követi a trendeket, Lakatos Márk divattippjeit kifejezetten szereti meghallgatni a tévében, és gyakran meg is fogadja a tanácsait. – Szívesen találkoznék egyszer egy híres divattervezővel vagy stylisttal, kíváncsi vagyok, ő hogy látna engem, milyen tanácsokat adna, mit hozna ki belőlem.A Bízz Vakon Közhasznú Egyesület azzal a céllal hozta létre az Arany Bot Díjat, hogy elismerje a hétköznapi hősöket. A díjjal szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy vak és látássérült társainknak akár egy apró gesztus is lehet hatalmas segítség. Az ajánlásokat augusztus 31-ig várják a díj weboldalán, a zsűriben Scherer Péter színművész és Sipos Péter, az Irigy Hónaljmirigy énekese is helyet foglal. Elsősorban látássérültek javaslatait várják, de bárki tehet ajánlást a díjra érdemes személy, vagy szervezet bemutatásával augusztus 31-ig aoldalon. A Láthatatlan Kiállítás az első száz érvényes jelölés beküldőjét páros belépőjeggyel ajándékozza meg.