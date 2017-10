Gazdaságos, és környezetvédelmi szempontból is hasznos használt ruhát vásárolni. Pláne ott, ahol több gyerek is van. 20 éve még senki sem vallotta be, ha örökölt ruhában járt, ma már szinte divat jó minőségű, levetett cuccokkal ,,üzletelni" a neten és a bababörzéken.