Disznótököt faragott a magyar, amíg nem volt "halogén"

A halogéntök etimológiája

Most, hogy érnek a tökfélék, némelyik piacon ezt a kiírást látjuk: „Halogén-tök" - jegyezték fel a mimicsoda.hu-n már 2013-ban, majd leírták, hogyan alakult ki az elnevezés egy félrehallásból. Egyértelmű, hogy a névadásba a „halloween" szó játszott bele, azt „váltották le" egy itt jobban ismert névre. - A zöldségárusok közül sokan életükben nem láttak leírva angol szavakat, azt viszont már többször láthatták, hogy az angolok és amerikaiak (de gyakran már magyarok is) Mindenszentek előestéjén töklámpással szoktak felvonulni. Amit ilyenkor erre mondanak, az értelmetlen és megjegyezhetetlen, a halogén szó viszont ott van egyrészt a kémia könyvekben, másrészt minden nagyobb hipermarketben, ahol izzókat is árulnak. A halogén izzó világít, a kivájt tök is azt teszi – mi más lehet akkor a tök, mint „halogén"? - adja meg a blog szerzője a magyarázatot. Most, hogy érnek a tökfélék, némelyik piacon ezt a kiírást látjuk: „Halogén-tök" - jegyezték fel amár 2013-ban, majd leírták, hogyan alakult ki az elnevezés egy félrehallásból. Egyértelmű, hogy a névadásba a „halloween" szó játszott bele, azt „váltották le" egy itt jobban ismert névre. - A zöldségárusok közül sokan életükben nem láttak leírva angol szavakat, azt viszont már többször láthatták, hogy az angolok és amerikaiak (de gyakran már magyarok is) Mindenszentek előestéjén töklámpással szoktak felvonulni. Amit ilyenkor erre mondanak, az értelmetlen és megjegyezhetetlen, a halogén szó viszont ott van egyrészt a kémia könyvekben, másrészt minden nagyobb hipermarketben, ahol izzókat is árulnak. A halogén izzó világít, a kivájt tök is azt teszi – mi más lehet akkor a tök, mint „halogén"? - adja meg a blog szerzője a magyarázatot.

, írtuk két évvel ezelőtt ugyanezen a napon. Többek között gyerekkori emlékek adták az ötletet, hogy utánajárjunk: igenis magyar hagyománya is van afaragásnak. Európából került ki a szokás, és mire visszakaptuk, elfelejtettük, hogy a miénk is volt, állapítottuk meg, annyi kitétellel, hogy a faragás nálunk nem korlátozódott a gömb formájú tökre. Azért persze abból az igazi, mert az emberi fej szerencsés esetben inkább hasonlít a gömbölyű tökre, mint bármelyik másik fajtára.Azt biztosan mindenki sejti, hogy nálunk a leggyakoribb fajta a spárgatök, amelyből a főzelék is készül. Mi gyerekkorunban ebből is faragtunk: egyszerűen kétfelé vágtuk a nagyobb terméseket, lett belőlük egy nagyobb meg egy kisebb hosszúkás lámpa. Ám ha megkérdezünk valakit, hogy mit faragunk Mindenszentek előestéjére, jó eséllyel rávágja: hát sütőtököt! Pedig nem egészen.

Nagydobos és Kiszombor

A wikipédia szerint a sütőtök alatt nálunk a Cucurbita maxima convar. maxima és a Cucurbita maxima convar. bananina (banántök) fajtáit értik leginkább. Amerikában a tökféléknek öt nagy fajtakörét termesztik, ezek közül nálunk kettő terjedt el. A Cucurbita pepo családba tartozik a legtöbb (biológiai értelemben véve) éretlenül felhasznált tökfélénk, mint például a spárgatök, a cukkini vagy a patisszon, de léteznek gömbölyű vagy nagy makkra emlékeztető alakú, éretten szedett és sütésre használt fajtái. Erre utal latin neve is: a pepo (akárcsak a görög pepon) nagy, érett, gömbölyű dinnyét jelent.

Kislány faragott tökökkel a Halloweent - azaz Mindenszentek előestéjét - megelőző napon. Fotó: MTI/Czeglédy Zsolt

A halloween alkalmából készített töklámpások hagyományos alapanyagai, a kívülről is narancsszínű, gerezdes amerikai fajták (pl. Connecticut Field) is pepók avagy peponok, tehát közelebbi rokonságban állnak a spárgatökkel, mint a mi sütőtökjeinkkel - olvastuk az Ízlelő nevű oldalon. A nálunk elterjedt étkezési célú sütőtökök ugyanis, mint ahogy már írtuk – a hagyományos fajtákat és a sonkatököt is beleértve – a Cucurbita maxima családba tartoznak.

„Gyermekkoromban azzal szórakoztunk a hosszú őszi estéken, hogy a jókora tököket kivájtuk, szemet, szájat vágtunk rá, és társaink rémületére este égő gyertyát állítottunk belé. Észak-Amerikában járva elcsodálkoztam rajta, hogy ez a "játék" ott is népszokás: egy őszi ünnep idején minden lakás elé kitesznek egy jó nagyra fejlődött, aranysárga héjú tököt. De sok helyütt láttam "halálfejnek" kiképzett tököt is" - írta Bálint gazda a sütőtökről szóló blogbejegyzésben, a mellékelt fotó itt kerek, halvány narancssárga tököt mutat.

Mi köze a töknek a hitlerszalonnához?

Bálint gazda azt írja továbbá a sütőtökről: “A termések hosszúkásak, gömb alakúak vagy - mint a legtöbbet termelt Nagydobosi fajtáé - lapítottak, ezüstfehér vagy szürke héjúak. A termés húsa világossárga, sárga vagy narancsvörös, általában 4-5 cm vastagságú. A magja fehér vagy szürke, 30-38% olajat tartalmaz, és a csíraképességét sokáig, 6-8 évig megőrzi. Kedvező helyen a sütőtök termése a 6-8 kg-ot is eléri, de a takarmánytökök között nem ritka a 30 kilónál súlyosabb termés sem."



Magyarországon a wikipédia szerint sütőtökből háromfélét termesztenek, az egyik a már említett nagydobosi – Nagydobos az ország legismertebb töktermesztő vidéke. A nagydobosi legendárium szerint az itteni sütőtököt az 1920-30-as években jegyezték a New York-i tőzsdén. A nagydobosi „kék" sütőtök alakja lapított gömb, héja szürkés színű, húsa narancssárga, súlya 4-8 kg. Akkor kell szedni, amikor a dér már megcsípte, mert ilyenkor jórészt elcukrosodott már a keményítőtartalma. Húsa narancssárga, édes. Fagymentes helyen január közepéig tárolható, a cukrászipar is alapanyagként használja – tudták például, hogy a hitlerszalonnaként elhíresült lekvárszerűség is gyümölccsel ízesített tökből készült?

A Kiszombori fajta alakja enyhén nyújtott gömb, héja fehéresszürke, húsa narancssárga, súlya 4-6 kg. Az Orange alakja megnyúlt körte, héja sötét narancssárga színű, húsa narancssárga, súlya 2-4 kg – talán ezt a fajtát lehet leggyakrabban sütőtök néven kapni a zöldségeseknél. A vetőmag-kínálat alapján vetik még az Óvári hengerest, amelynek alakja olyan, mint a szivar lakú repülő objektumoké az amatőr ufós felvételeken. A „halogéntök" húsa is ehető, de nem annyira jellegzetes ízű, mint a fent felsoroltaké. Faragásra viszont az a legalkalmasabb – itt nálunk nagyrészt arra is veszik, étkezésre ott a többi.

Disznóknak vetették, amíg volt mit enni

Korábban viszont, amikor a Halloween még távolról sem volt ismert az országban – legfeljebb olyan utazók tapasztalatai alapján, mint Bálint gazda –, ijesztgetési célzattal a nagy, gömbölyű sütőtökfajtákat faragták nálunk előszeretettel. A 444.hu ismeretterjesztő cikkében írtak a „házi növénynemesítésről": maguknak az emberek az édesebb ízű tök magját, az állatoknak a rosszabbat vetették tovább. Úgy szúrtak ki egymással a parasztok, hogy takarmánytök magját vetették a másik emberi fogyasztásra szánt tökjei közé. A tököt nem is mindig szedték fel: miután kiszedték belőle a magot, visszaforgatták a földbe, hogy trágyázza azt, vagy előbb még ráengedték az állatokat.

Ijesztgetési célra a gömbölyű tököket használták nálunk is - de nem ezt a fajtát. A kép a budapesti töklámpás fesztiválon készült, fotó: MTI/Mónus Márton

Amit sütőtökként is ismerünk, és gömbölyű, az szerepelt még úritök néven is, valamint az akár 50-100 kilósra megnövő disznó- vagy takarmánytökök egy része is a sütőtökök közé tartozik. Lehet, hogy nem olyan szép élénk narancssárga, mint a “halogéntök", de az a sápatag orca is ijesztő lehet, amikor elődereng a sötétből, és a szemében lángok lobognak. Főleg ott, ahol nincs közvilágítás – száz éve egy faluban még nemigen volt. A tök ugyanis a szegény ember ételének számított, nem az úri háznál készült belőle főzelék vagy gyümölccsel keverve lekvár. Köztes növényként vetették, búza, kukorica között növögetett, aztán vagy az állatok ették meg – és híztak tőle rendesen -, vagy állatok és emberek vegyesen. Ma már a gasztronómiában is előkelő helyet foglal el, szezonban közkedvelt, sőt, divatos. Móra Ferenc azonban még így említi a Mindennapi kenyerünk című írásában:

“Kertészpecsenye lesz a vacsoránk – újságolta édesanyám. Az ám, csakhogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett bicska. Kertészpecsenyének a sült tököt csúfolja a szegény ember."

Most, hogy megpróbáltunk kiigazodni a sütő- és halogén-jellegű tökök világában, elárulunk egy illúzióromboló tényt. A hagyomány szerint a Hallowween tökje

valójában egy kivájt tarlórépa volt!

A halloween a 19. század közepétől honosodott meg Amerikában, amikor a nagy írországi éhínség elől százezrek vándoroltak ki a Zöld Szigetről az óceánon túlra, és magukkal vitték szokásaikat, legendáikat is. Az egyik történet szerint volt egyszer egy Stingy Jack (Fukar Jack) nevű részeges, kiállhatatlan kovácsmester, aki többször is rászedte az ördögöt. Olyannyira, hogy az végül megígérte, hogy nem viszi el lelkét a pokolba. Jacket halála után - meglepő módon - Szent Péter sem engedte be a mennyországba, arra ítéltetett, hogy örökké bolyongjon, keresve nyughelyét. Vándorlása közben egy kivájt tarlórépát tartott lámpásként a kezében, benne izzó széndarabbal, így ragadt rá a Jack of the Lantern (Lámpás Jack) név. Ennek rövidült változata, a jack-o-lantern ma is a halloweeni töklámpásra utal. A lámpások eredetileg tarlórépából, karórépából vagy céklából készültek, a tök az ünnep tengerentúli meghonosításával terjedt el. Az ír Samhain-ünnep fontos szereplői voltak a karórépába faragott arcok, mint lámpások - mint az alábbi kép is mutatja, tökből talán könnyebb értékelhető lámpát faragni.

Hagyományos ír lámpás az írországi Museum of Country Life-ban. Fotó forrása: commons.wikimedia.org. Készítette: Rannpháirtí anaithnid a(z) angol Wikipédia-ról, CC BY-SA 3.0

Ne az élők testét foglalják el a kósza lelkek



A Halloween elnevezés az angol All Hallow's Eve kifejezés rövidülése, magyarul mindenszentek előestéjét jelenti. A keltáknál az őszi napéjegyenlőség és a téli napforduló közötti félidőben ünnepelték az újévet, kezdődött az év "sötétebb" fele, amikor egyszerre hódoltak a Napisten és a Holtak Ura előtt. A kelta papok, a druidák hite szerint az év eme legmágikusabb napján a halottak lelke szabadon járhat az élők között, a házakban ezért ilyenkor kioltották a tüzet, hogy e kósza lelkek ne az élők testét foglalják el, és hátborzongató ruhákban próbálták elijeszteni a holtakat. Áldozatokat is bemutattak, hogy kiengeszteljék a nyugtalan lelkeket. Az ünnep a kereszténység felvétele után átalakult, mindenszentekhez és halottak napjához kapcsolódott. A középkori hiedelmek szerint a mindenszenteket megelőző nap végezték üzelmeiket a boszorkányok és varázslók, mert ilyenkor a szellemi és a fizikai világ érintésnyire kerül egymástól. A 8. századtól terjedt el az a hiedelem, hogy a torz vonásokkal "ékesített" lámpások megvédik az utazókat a rossz szellemektől. Nálunk nem Mndenszentek előestéjén, hanem Mindenszentek és Halottak napján járnak vissza a holtak. Saját kísérteteinkről tavalyi cikkünkben olvashatnak. A Halloween elnevezés az angol All Hallow's Eve kifejezés rövidülése, magyarul mindenszentek előestéjét jelenti. A keltáknál az őszi napéjegyenlőség és a téli napforduló közötti félidőben ünnepelték az újévet, kezdődött az év "sötétebb" fele, amikor egyszerre hódoltak a Napisten és a Holtak Ura előtt. A kelta papok, a druidák hite szerint az év eme legmágikusabb napján a halottak lelke szabadon járhat az élők között, a házakban ezért ilyenkor kioltották a tüzet, hogy e kósza lelkek ne az élők testét foglalják el, és hátborzongató ruhákban próbálták elijeszteni a holtakat. Áldozatokat is bemutattak, hogy kiengeszteljék a nyugtalan lelkeket. Az ünnep a kereszténység felvétele után átalakult, mindenszentekhez és halottak napjához kapcsolódott. A középkori hiedelmek szerint a mindenszenteket megelőző nap végezték üzelmeiket a boszorkányok és varázslók, mert ilyenkor a szellemi és a fizikai világ érintésnyire kerül egymástól. A 8. századtól terjedt el az a hiedelem, hogy a torz vonásokkal "ékesített" lámpások megvédik az utazókat a rossz szellemektől. Nálunk nem Mndenszentek előestéjén, hanem Mindenszentek és Halottak napján járnak vissza a holtak.