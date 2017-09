Díjazzák a legjobb éttermet és hotelt - most a külcsín számít - Fotók

Mexikó, Dubai, az Amerikai Egyesült Államok és Franciaország hoteljeinek igazgatói és menedzserei is részt vettek hazai, neves szakemberek mellet az idei Gastro Design Awardra érkező pályázatok kiértékelésében.A Gastro Design Award Magyarország egyetlen olyan megmérettetése, melynél a dizájn, és a külső megjelenés szempontjából értékelik a hazai vendéglátó- és szállodaipari szereplőket.A zsűrizést követően nyilvánosságra kerültek a rövidlisták,gálán pedig kiderül, kik lesznek az ez évi győztesek.Varró Zoltán designer, belsőépítész vezetése mellett szeptember 5-én, a JAB Csoport elegáns, budai villájában ült össze a Gastro Design Award 2017 díjait odaítélő zsűri. A zsűri tagjai idén több kategóriában sem adnak át díjat, miután a pályamunkák nem érték el megfelelő színvonalat. Az idei shortlisteken kizárólag olyan pályamunkákat díjaznak, melyeket egyöntetűen elismertek a bírák.Érdekes kérdés továbbá, vajon szerencsés-e egy az egyben lemásolni egy külföldi nagynevű sikeres tervező munkáját, vagy illene azt átalakítani az itthoni megvalósítás során. Másolás és inspiráció – nehéz elválasztani a két dolgot. A bírák között volt olyan, aki szerint a jót le lehet másolni, sőt, érdemes is., mennyire emlékezetes az adott szálláshely. Számított az egyediség, valamint az, mennyire követik a hazai megoldások a nemzetközi trendeket. Külön öröm, hogy shortlistre idén több vidéki szállás is került.

Idén többen jelentkeztek, mint a korábbi években, azonban továbbra is fájó, hogy a nagy szállodaláncok nem pályáztak. Öröm, hogy új típusú szálláshelyek is látókörünkbe kerültek. Végre itthon is elkezd nyitni mind a vendéglátós, mind a szállodai szakma az egyediség, különlegességek nemzetközi trendje felé. Az pedig külön jó hír, hogy erre a vonalra egyre több a példa nemcsak a fővárosban, hanem vidéken, nagyobb és kisebb településeken egyaránt

A Gastro Design AWARD

A Turizmus Trend / Vendég&Hotel szervezésében átadásra kerülő díj, Magyarország egyetlen olyan megmérettetése, melynél a dizájn, és a külső megjelenés szempontjából értékelik a hazai vendéglátó- és szállodaipari szereplőket. A verseny célja, felhívni a figyelmet az éttermi és a szállodai vendéglátás arculatának, megjelenésének fontosságára, a vendéglátóipari kommunikációban alkalmazott vizuális, design és belsőépítészeti elemek minőségének kiemelt szerepére, és arra, hogy a vendégoldal területéről mennyire fontos és meghatározó az adott vendéglátóegység megjelenése. A beadott pályaműveket – most először – ismert nemzetközi szakemberekből és a hazai szakmédia képviselőiből álló zsűri értékelte.

ZUGFŐZDE Pálinkamúzeum / ZUGFŐZDE Pálinkamúzeum – Visegrád

Homoki Lodge / Homoki Lodge - Nature Quest Resort – Mórahalom

B!stro Fine / Bistro Fine, este’r partners – Budapest

Deák St. Kitchen / Adria Palace – Budapest

Doblo Wine & Bar / Doblo Wine & Bar – Budapest

Zwack Unicum Füves Bár / Zwack Unicum, este’r partners – Budapest

STAND25 / N Gasztronómia, PLUSDESIGNSTUDIO - Fejes Gergő – Budapest

Fricska Bisztró (Veszprém) / Fricska Bisztró, Somlai Tibor, belsőépítész; Katona Manufaktúra, kivitelezés – Veszprém

Babérliget Kúria rendezvénypavilon / Babérliget Kúria – Polány

GoodSpirit Whisky & Cocktail Bar / WhiskyNet – Budapest

Füge bolt és kávézó / UGAR - Barcza Gergely, Csiszár Dalma, Lumoconcept (világítástervezés, lámpák) – Budapest

Hisztéria Cremeria / Singer Design, Hisztéria kávézó & fagylaltozó WestEnd City Center, Molnár Balázs (belsőépítész designer) – Budapest

Kristinus Borbár / Kristinus Borbirtok, Kiss Zsombor, Nero Solutions – Kéthely

GoodSpirit Whisky & Cocktail Bar / WhiskyNet – Budapest

Urban Betyár Étterem és Élményközpont / DekoRatio Branding & Design Studio, Mészáros Szani, Beke Ágnes – Budapest

Etyeki Kúria / Etyeki Kúria Borgazdaság, DONE Digital – Etyek

Anjuna Ice Pops / DekoRatio Branding & Design Studio, Mészáros Szani, Beke Ágnes – Budapest

Füge bolt és kávézó / Molnár Annamária – Budapest

Calavera Mexikói Étterem és Bár / Központ Bisztró, Cafe Design – Budapest

GoodSpirit Whisky & Cocktail Bar / WhiskyNet – Budapest

STAND25 / PLUSDESIGNSTUDIO - Fejes Gergő, belsőépítészeti tervezés, Kalászi Benjamin - grafikai arculat, képregény, képregény illusztráció, Püspöki Apor - designer, Csahók Ibolya, Fejes Gergő - grafikai arculat, logó – Budapest

Sushiroll / DekoRatio Branding & Design Studio, Nagy Zsófia Sebestyén Tamás – Budapest

Urban Betyár Étterem és Élményközpont / DekoRatio Branding & Design Studio, Mészáros Szani, Beke Ágnes, Sebestyén Tamás – Budapest

BAMBARA Hotel – Felsőtárkány

Avalon Resort & SPA / Avalon Park – Miskolc

Babérliget Kúria – Polány

Butik Design Rooms – Abádszalók

The Loft Budapest / First Central Loft, Este'r Partners – Budapest

W&M Hotel / G&M Design Studio (tervpályázat)

Alsóörs Marina Hotel Lobby / TAAT építész műterem, Nóbik Orsolya és Szilvási Attila – Alsóörs

Avalon Resort & SPA / Avalon Park – Miskolc

Homoki Lodge Nature Quest Resort – Ruzsa tanya, Mórahalom

Avalon Resort & SPA, ahol a luxus természetes! Avalon Park

AZ ELBÍRÁLÁS FŐBB SZEMPONTJAI

A pályázott munka eredetisége, kreativitása

A pályázott munka érthetősége, átláthatósága

A kivitelezés minősége, a pályázott munka esztétikai és funkcionális minőségének összhangja

- foglalta össze a zsűrizés tapasztalatit Varró Zoltán a zsűri elnöke.Varró Zoltán – zsűrielnök, designer, belsőépítész, Varró DesignAdele Gutman – a Library Hotel Collection (USA New York) szállodalánc alelnökeDavid Mulin – a franciaországi St. Reggis Hotel Punta Mita F&B menedzsereMonica Ortiz – a mexikói Rosewood Mayakoba Resort igazgatójaKatusak-Huzsvar Péter – W Hotel Dubai igazgatójaNagy Dániel – MTÜ képviselőjeBakody Katalin – a JAB csoport igazgatójaMartinkó József – Octogon Magazin főszerkesztőjePásztor Erika Katalina – az Építészfórum.hu főszerkesztőjeÁcs Erzsébet – a Lakberendezők Országos Szövetségének elnökeVágó Ágnes – a Vendég&Hotel főszerkesztőjeSzigeti Péter – a PPH Media tartalomfejlesztési vezetőjeKrémer Julianna – a PPH Media művészeti vezetőjeA Gastro Design Award 2017 shortlistje a következő:A. GASTRO KATEGÓRIA