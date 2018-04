Díjazták a rövideket - Véget ért a 6. Friss Hús

A magyar válogatásban a legjobb rövidfilmnek járó díjat Kis Hajni Last Call című munkája, a legjobb magyar animáció Hegyi Olivér Take Me Please című alkotása lett.A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa által felajánlott díj mindkét film esetében 500 ezer forint - közölték a szervezők az MTI-vel.Elismerő oklevélben részesült Vácz Péter Párnaarc című filmje a kreatív történetmesélésért, Deák Kristóf A legjobb játék című filmje a kurrens témaválasztásért és a színvonalas megvalósításáért, valamint Kovács István Ostrom című alkotása a legjobb rendezői teljesítményért.A legjobb színésznő Für Anikó (Anyák napja) lett, Nagy Norbertet pedig a Rossz színész című filmben nyújtott alakításáért díjazták.A nemzetközi szekció zsűrijének tagjai Bucsi Réka animációs filmrendező, Osvárt Andrea színésznő, producer, Varga Ferenc fimkritikus, újságíró voltak. Az általuk kiválasztott, 1000 euró díjazásban részesülő legjobb nemzetközi rövidfilm Kaveh Mazaheri iráni rendező Retouch című alkotása lett, valamint a zsűri elismerő oklevélben részesítette Sorayos Prapapan Death of the Sound Man című filmjét.A legígéretesebb 30 év alatti magyar rendezőnek ítélt, 500 ezer forintos pénzdíjjal járó díjat Nagy Szabolcs Fiaskó című filmje kapta.A fesztivál részeként megrendezett negyedik magyar pitchfórumon fejlesztés alatt álló rövidfilmek terveit (pitcheit) mutatták be a filmek alkotói. A beérkezett több mint 70 pályázatból a kiválasztott tervek szakmai zsűri előtt mutatkoztak be, amelynek tagjai Mécs Mónika producer, Hegedűs Bálint forgatókönyvíró és Lengyel Balázs rendező, forgatókönyvíró volt. A 300 ezer forintos nyereményt, amely filmszakmai felajánlásokból állt össze, K. Kovács Ákos filmterve kapta.Idén is visszatért a fesztiválra a kritikaíró workshop és pályázat, amelynek zsűrije Libor Anita, Bilsiczky Balázs, és Tóth Csaba filmkritkusok, valamint Deák Zsuzsanna, a Friss Hús sajtóreferense voltak. A nyertes pályamunka Simor Kamilla kritikája lett, a győztes 50 ezer forint pénzjutalmat kapott. A zsűri külön dicséretben részesítette Gubán Mária Gyűlöletszex a lengyel panelban és Varga Ákos Futás, boksz, sör és szex című kritikáját.