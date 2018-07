Díjat nyert a Virágvölgy Karlovy Varyban

Csuja László Virágvölgy című, amatőr főszereplőkkel készült első mozifilmjét díjazta a zsűri szombat este az 53. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A produkció az East of the West versenyprogram zsűri díját nyerte el. A rendező személyesen vette át az elismerést Közép-Európa legnépszerűbb és egyetlen A kategóriás fesztiváljának záróünnepségén - tájékoztatta a Magyar Nemzeti Filmalap szombaton az MTI-t.

Nagyon köszönöm Biankának, Lacinak és az elképesztően lelkes stábnak, hogy velük dolgozhattam! Remélem, hogy egyszer mindannyian megtaláljuk a saját virágvölgyünket.

- idézték a közleményben Csuja László szavait. A Virágvölgy világpremierje a hét elején volt az első és második filmeket felvonultató East of the West versenyprogramban. Tekintélyes külföldi filmkritikusok, többek között a Variety és a Screen International szerzői méltatták a magyar film frissességet, lendületét, a rendezést és a kiváló szereplőgárdát - olvasható a közleményben.Csuja László a Magyar Nemzeti Filmalap pályakezdő tehetségek támogatására létrehozott Inkubátor Programjában készítette el mozifilmjét Enyedi Ildikó mentorálásával. A Virágvölgy napjaink Magyarországán játszódik.A történet szerint a külvárosi lakótelepen unatkozó Bianka hirtelen felindulásból ellop egy csecsemőt, majd kénytelen apát és otthont keresni, azonban senki sem fogadja be. Már-már feladná, mikor véletlenül találkozik a munkásszállón élő, jószívű Lacival, aki segíteni akar az utcán rekedt anyának és eldönti, hogy mindenáron otthont teremt számukra.A Virágvölgy amatőr főszereplőkkel készült, a női főszerepben Berényi Bianka Instagram-sztár, az EU Cannibal frontembere, a férfi főszerepben pedig Réti László többszörös speciális olimpiai bajnok látható. A film forgatókönyvét Csuja László és Nagy V. Gergő közösen jegyzi, az operatőr Vass Gergely.A film a Focusfox gyártásában, a Filmalap 62 millió forintos támogatásával készült. Csuja László 2012-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Az elmúlt években rövidfilmekkel hívta fel magára a figyelmet. Foszfor című alkotásával, amely a Virágvölgy előképének tekinthető, jelentős nemzetközi filmfesztiválokon szerepelt. A Virágvölgyet nyár végén az Elf Pictures mutatja be a magyar mozikban.