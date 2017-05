Diane Keaton és Jane Fonda vígjátékban szerepel együtt

A Kaliforniában játszódó vígjáték négy, hatvanas éveit taposó barátnőről szól, akik havonta összeülő könyvklubjukban beszélnek meg egymással egy-egy könyvet. A szürke ötven árnyalata című regény azonban váratlan fordulatot hoz az életükben.



A filmet Bill Holderman, az A Walk in the Woods producere rendezi saját forgatókönyvéből, amit Erin Simmsszel együtt írt. A rendezőként debütáló Holderman producerként is közreműködik a film elkészítésében Simms, Andrew Duncan és Alex Saks társaságában.



A deadline.com értesülése szerint a jelenleg az előkészületeknél tartó Book Clubot a cannes-i nemzetközi forgalmazói vásáron mutatják be a potenciális érdeklődőknek.



Keaton hamarosan a Hampstead című romantikus komédiában látható a filmvásznon Brendan Gleeson társaságában. Emellett a Divanation című Netflix-produkciót forgatja Bette Milderrel és Goldie Hawnnal.



Fonda mostanában fejezte be a Netflixnél az Our Souls At Night forgatását Robert Redforddal. Továbbá negyedik évadához érkezett ugyancsak a Netfixnél Grace és Frankie című sorozata Lily Tomlinnel.