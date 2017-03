Dévényi Tibor kibékítené egymással Rózsa Györgyöt és Vágó Istvánt

Nagy vihart kavart Rózsa György az Esti Frizbiben adott interjúja. Arról beszélt Hajdú Péternek, hogy egykori barátai, Vitray Tamás és Vágó István elárulták őt.– Úgy éreztem, hogy mindketten az életem nehéz pillanatában nem álltak mellém, vagy ahogy mondod, elárultak. És én ezt nem tudtam megbocsátani – mondta Rózsa.A Bors adás utáni megkeresésére Vitray azt mondta, ő nem tud róla, hogy rosszban lennének, Vágó pedig egy tavaly megjelent könyvre hivatkozott, amiben leírta a konfliktus okát – ezt közre is adtuk csütörtökön, de valódi magyarázatot nem kaptunk a konfliktus okára.Most megkereste aDévényi Tibort, aki mindhárom féllel jó kapcsolatot ápol, sőt állítása szerint tenne azért, hogy újra egy asztalnál ülhessenek négyen.– Volt egy Legyen Ön is Milliomos!, ahová népszerű sztárokat hívtak játszani, köztük engem is. Emlékszem, Rózsa Gyuri játékvezető akart lenni, nem játékos, de a sorsolás úgy hozta, hogy nem az lett. Vágó viszont igen. Ebből lett a konfliktusuk – emlékezett Tibi bácsi. – Aztán volt olyan idő is, amikor Gyuri volt pozícióban a televíziónál, és ő tett keresztbe Vágónak.Nyolc évvel ezelőtt Rózsa talán éppen erről beszélt, amikor csúnyán „beszólt" Vágónak, aki kijelentette, szívesen vezetne olyan műsort, amit ő talál ki. Erre érkezett Rózsa erős válasza: – Szerintem, ha rám hallgat, felhagy a reménykedéssel – csípett bele egykori kollégájába.