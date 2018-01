Détár Enikő extravagáns estélyit ígér az idei Story Gálára

Alig egy hónap és ismét együtt ünnepel a hazai társasági élet krémje a Story Ötcsillag- és Érték-díj-átadó Gálán, a budapesti Corinthia Grand Hotelben. A prominens meghívottak már javában készülnek az év egyik legnagyobb társasági eseményére. Köztük Détár Enikő is, aki majdnem a kezdetek, vagyis 1999 óta a gála egyik állandó vendége. A színésznőt mindig csodás ruhakölteményekben láthatjuk, és mint azt elárulta: idén is különleges estélyiben érkezik.A Story magazin február 10-én tizenkilencedik alkalommal díjazza az olvasók, illetve a Kovács Kati, Pataki Ági, Udvaros Dorottya, Balázs Fecó és Rózsa György alkotta szakmai kuratórium döntése alapján a tavalyi évben kimagaslót alkotó médiaszemélyiségeket, művészeket és sportolókat. De az estélyen nemcsak a legjobbaknak, hanem az eleganciának és a divatnak is kiemelt szerep, illetve figyelem jut. Nem csoda hát, ha a meghívott hölgyek zöme sokszor heteket készül a báli szezon egyik legfontosabb eseményére, hogy ott aztán a legstílusosabb kreációkban kápráztassa el a jelenlévőket.Détár Enikő sem tagadja, számára is mindig központi kérdés, hogy miben érkezzen, bár elárulta: a készülődés nála nem egy hosszadalmas folyamat.„Imádom a Story Gálát, szerintem ez az év egyik legfontosabb és legszínvonalasabb társasági eseménye. Általában mindig előadásom van aznap este, így onnan érkezem, éppen ezért a készülődést és öltözködést rapid módon letudom" – árulta el Enci, aki február 10-én is munkából kocsikázik át a helyszínre, hiszen aznap pont premierje lesz: a Turay Ida Színházban, Zilahy Lajos Az utolsó szerep című darabjának női főszerepét alakítja.Megszokhattuk tőle, hogy évről évre csodás ruhakölteményekben láthatjuk, bizonyára idén sem lesz ez másként, bár a részletekbe természetesen nem avatott be minket.„Nem vagyok egy ruhapróbálgatós típus, mindig az első gondolat mellett döntök" – mondta a színésznő, aki a kedvünkért kiválasztotta az utóbbi években viselt ruhakölteményei közül az öt kedvencét. „Bár az évek során kicsit komolyodott az ízlésem, de szerintem látszik a fotókon, hogy kedvelem az extravagáns stílust. Az idei estélyim is biztosan ezt tükrözi majd. Nagyon szerettem azokat a kreációkat, amelyeket Fésűs Nelly-vel és Ladinek Judittal közösen csináltattunk. Remélem, a premier után marad elég energiám, valamint a lányok is ráérnek és ezúttal is együtt tudunk menni."Kíváncsian várjuk, hogy Enci ezúttal mivel kápráztatja majd el a nagyérdeműt, és természetesen azt is, hogy a többi hölgyvendég milyen ruhákban vonul végig a vörös szőnyegen. Február 10-én, a Story Ötcsillag- és Érték-díj-átadó Gálán többek között ez is kiderül!