Démoni játékbaba tartja rettegésben a falu lakóit - videó

Szokatlan "járvány" terjed Nicaragua déli részén, egy Santa Tomas nevű településen: a lakosok szerint ugyanis legalább harminc falubelit szállt meg az ördög. A közösség ugyanis egy voodoo babát talált, amely szerintük a grisi siknis-t, azaz az "őrült betegséget" okozza - írja a BorsOnline A grisi siknis egy helyi kultúrához köthető szindróma, amely Közép-Amerikában terjedt el. A fertőző tünetegyüttes jelei a hányinger, a szorongás, a szédülés, az irracionális harag és a félelem is, de gyakran dührohamokkal is jár. Ráadásul azok a beteget, akik ebben a kórban szenvednek, gyakran számolnak be szellemekről, démonokról szóló látomásokról is.A babonás helyiek szerint minden helyreáll majd, ha elégetik a fekete szalaggal körbetekert, arcán kereszttel megjelölt játékbabát.