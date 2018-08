David Hasselhoff titokban elvette 28 évvel fiatalabb kedvesét

Július végén házasodott össze a 66 éves Baywatch-szereplő és 38 éves modell barátnője, Hayley Roberts. A ceremónia Olaszországban, teljes titokban zajlott. Azóta már az esküvői fotók is napvilágot láttak, az újdonsült ara pedig elárult néhány részletet kapcsolatukról – írja a Bors – Az elején soknak találtam ezt a korkülönbséget, és izgultam is miatta, de ma már egyáltalán nem zavar. David a koránál sokkal fiatalabbként viselkedik, valójában nem is látja a tényleges életkorát. Én pedig valószínűleg idősebbnek érzem magam, mivel nem tűnik fel, hogy sokkal idősebb lenne nálam – árulta el Hasselhoff harmadik felesége az OK! Magazinnak.– Egész sokáig azt gondoltam, hogy nem jó ötlet feleségül venni Hayley-t. Sokkal idősebb vagyok, nem akarom elvenni tőle a szórakozást, a fiatalságát, és az izgalmat, hogy valakivel felneveli a gyermekeit, majd együtt öregedhetnek meg. Már hét csodálatos éve együtt vagyunk, én pedig rájöttem, hogy mindketten a másik életének részévé váltunk – tette hozzá Hasselhoff.