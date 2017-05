David Bowie volt a legnépszerűbb előadóművész 2016-ban Nagy-Britanniában

A múlt év januárjában elhunyt David Bowie hangfelvételei voltak a legkeresettebbek Nagy-Britanniában 2016-ban, több fizikai és digitális értékesítés fűződik nevéhez, mint a zenei toplisták élén álló brit Adele-hoz és a kanadai Drake-hez - közölte csütörtökön a Brit Hangfelvétel Ipar (BPI).



A testület adatai szerint Bowie, aki 2016 januárjában, Blackstar című albuma megjelenése után halt meg, több mint 1,6 millió albumot adott el vagy streamelt tavaly a szigetországban. A fizikai és digitális értékesítés élén legutolsó albuma áll, amely a vinyleladásokat is csúcsra húzta az elmúlt 25 évben.



"Mindig hatalmas az érdeklődés, ha meghal egy legendás művész, így az eladások megugrása részben ennek köszönhető. Bowie dalainak hirtelen megugrott sugárzása és a Blackstar album, a videók és az általa készített műalkotások olyan páratlanok, hogy a közönség képzeletét egy új hagyományos Bowie-albumnál is jobban megragadták" - idézte Boyd Hamiltont, a Heat magazin szórakoztatóipari szerkesztőjét a The Guardian brit napilap.



Bowie magasan megelőzte Adele-t az eladásokban, az énekesnő 1,1 millió fizikai és digitális albumot, a harmadik helyen álló Drake 1,09 milliót jegyez.



A BPI jegyzi a CD-k és albumok fizikai és digitális értékesítését, valamint a streamelést, és az adatok egyesítése alapján állapítja meg az adott művész népszerűségét. Egy dal ezer streamelése, vagy 10 letöltés egyenlő egy albumeladással.



Ez Bowie esetében 1,5 millió fizikai és digitális albumeladást, 510 ezer letöltést és 127 millió streamelést jelent.



Dawid Bowie és Prince tavalyi halála jelentősen megdobta tavaly a két világhírű előadó legnépszerűbb számainak, korábbi albumainak fizikai és digitális eladásait, ezek számát a BPI mintegy kétmillióra becsüli.



Áprilisban a Nemzetközi Hangfelvétel-ipari Szövetség (IFPI) éves jelentésében Bowie-t 2016 második legtöbb eladást jegyző zenészének nevezte meg a világszerte Drake mögött.