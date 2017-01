David Bowie és Leonard Cohen a brit zenei díjak jelöltjei között

A tavaly január 210-én elhunyt Bowie a halála előtt két nappal megjelent utolsó albumáért, a Blackstarért kapta a jelölést - írta a BBC hírportálja.



A legjobb férfi előadónak járó elismerésért versenyben van David Craig r & b-énekes, Michael Kiwanuka soulelőadó és Skepta rapper, dalszerző és producer, aki egymaga gyűjtött be három jelölést is.



A Little Mix nevű lányegyüttes szintén három jelölést kapott, versenyben van többek között a legjobb együttesek és a legjobb dalok mezőnyében is, Beyoncé és húga, Solange Knowles pedig a legjobb nemzetközi női előadók között került a jelöltek listájára.



A legjobb női előadó címéért Ellie Goulding, Lianne La Havas, Emeli Sande, NAO és Anohni versengenek.



Idén fordult elő első ízben, hogy a jelöléseket élő adásban jelentették be az ITV1 adón.



A díjátadót február 22-én rendezik a londoni O2 arénában, fellép többek között a Little Mix, Emeli Sande és a The 1975. A gála műsorvezetői feladatait korábban Michael Bublé kanadai énekes vállalta, ám nem tudni, részt vesz-e az eseményen, miután kisfiánál tavaly rákot diagnosztizáltak.