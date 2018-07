Darwin krumpliját is kiállítják Nagy-Britanniában a Királyi Kertészeti Társaság új központjában

A tudománytörténet egy darabjáról van szó. Az utazás része volt és az utazás vezette el Darwint az evolúció teóriájához"

Több mint egymillió botanikai kincset, köztük Charles Darwin egy utazásán gyűjtött burgonyanövényét is megtekinthetik majd a brit Királyi Kertészeti Társaság (RHS) két éven belül elkészülő új központjának látogatói a Londontól délre fekvő Wisley-ben - számolt be róla a BBC News A burgonyanövényt Darwin 1835-ben gyűjtötte Chile partjainál egy szigeten. A lepréselt növényt öt éve fedezték fel újra az RHS herbáriumában.- mutatott rá Tivvy Harvey, a növénygyűjtemény gondozója.Az RHS rengeteg kincset gyűjtött össze, a ritka növényi példányoktól a régi könyvekig, növénykatalógusokig. A társaság wisley-i új központjában több mint egymillió tudományos és a nemzeti örökséghez tartozó botanikai kincset állítanak majd ki, és tesznek online is hozzáférhetővé a nyilvánosság számára.- magyarázta Fiona Davison, az RHS könyvtárának és kiállításainak igazgatója.A gyűjtemény legrégibb darabja egy levendula, amelyet 1731-ben préseltek le. George Henslow - aki 1880 és 1918 között az RHS botanikai professzora volt - adományozta a társaságnak a ritkaságot teljes növénygyűjteményével együtt.Az RHS 4 millió fontos (1,1 milliárd forintos) támogatást kapott a brit Nemzeti Lottótól, ebből hozza létre a Nemzeti Kertészettudományi Központját Wisley-ben, amely 2020-ban nyílik meg. A pénzből az intézmény laboratóriumát is felújítják.