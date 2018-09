Daniel Craig nyomozót alakít Rian Johnson új krimijében

Az új Star Wars-trilógia előtt Rian Johnson még belevág egy független produkciójú krimibe, amelynek főszerepét Daniel Craig alakítja majd - értesült a Variety.com.



Craig leszerződött a 25. James Bond-filmre, de Danny Boyle rendező menesztése miatt a 007-es filmsorozat jubileumi epizódja csúszik, úgyhogy lett egy kis ideje.



Rian Johnsonnak ez most épp jól jött, mivel alkotótársával, Ram Bergmannal csak később kezdik forgatni a tavaly a Disneynél bejelentett új Star Wars-trilógiát, így addig még elkészítik a Knives Out című filmjüket független produkcióban.



Johnson legutóbb a Star Wars: Az utolsó jedik című kasszasikert rendezte, amely világszerte 1,3 milliárd dolláros jegybevételt hozott a Disneynek.



A Knives Out című filmet egy új produkciós cég finanszírozza, amelynek alapítását a héten megnyíló Torontói Filmfesztiválon jelenti be Johnson és Bergman.



Craig ötödik Bond-szerepére készül, korábban a Casino Royale, a Quantum csendje, a Skyfall és a Spectre - A Fantom visszatér című Bond-filmekben alakította a titkos ügynököt.



A brit színész, akinek éppen a napokban született meg kislánya Rachel Weisz színésznőtől, tavaly két független produkcióban is szerepet vállalt: a Los Angeles-i zavargásokról szóló, Lázadók című drámában és a Logan Lucky - A tuti balhé című, Steven Soderbergh rendezte bűnügyi komédiában. Szerepelt már egyébként Star Wars-filmben is: a J. J. Abrams rendezte Star Wars: Az ébredő Erőben rohamosztagost játszott.