Dalra fakadtak a Stark Lányok

James Corden nagy sikerű műsorának spin-off sorozata, a Carpool Karaoke: The Series legújabb részének -melyben sztárok ülnek be egy kocsiba énekelni, miközben fura helyzetekbe kerülnek –, rendszeres bevezetőjét ezúttal a Trónok harca stílusában alkották újra – osztotta meg a hetediksor.hu Ennek apropója, hogy a műsor vendége Sophie Turner és Maisie Williams volt, akik a Másokat is térdre kényszerítő hangjukkal szórakoztatták egymást a volán mögött ülve.Hát valahogy így: