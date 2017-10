Dallos Bogi a Petőfi Tv új műsorvezetője

Dallos Bogi

Dallos Bogi neve bizonyára mindenki számára ismerősen cseng: a mindössze csak 20 éves győri énekesnő fiatal kora ellenére máris rengeteg sikert tudhat a háta mögött. Bogit 2014-ben ismerhette meg a közönség, amikor bejutott A Dal döntőjébe "We all" című dalával, azóta pedig nincs megállás a karrierjében: október 5-től az M2 Petőfi TV "Én vagyok itt" című műsorának új műsorvezetőjeként debütált.Ugyan nem Dallos Bogi képviselte Magyarországot 2014-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon, de a "We all" számos slágerlistát hódított meg. A magyar zenei szakma neki ítélte oda a Fonogram-díjat az év felfedezettje kategóriában, valamint megnyerte a Bravo OTTO különdíját, és jelölték VIVA Cometre legjobb új előadóként. Nem sokkal később pedig James Blunt előtt léphetett fel több ezer ember előtt az Arénában.Az énekesnő fő profilja természetesen a zene, azonban nagyon érdekli a műsorvezetés is, amibe már az M5 csatornán futó "Mesterember" műsorában is belekóstolhatott: Bogi segítségével a pályaválasztás előtt álló fiataloknak adnak ötleteket hétről-hétre ehhez a fontos döntéshez azáltal, hogy a divatos szakmák mellett a kevésbé ismert, hiányszakmákat is bemutatják.

Az idei év, pedig ha lehet, még több újdonságot hozott Bogi életében, ugyanis elkészítette első lemezét "Épp most" címmel, "Már nem zavar" dala pedig több hétig vezette a Petőfi Rádió lejátszási listáját. A "Mesterember" vezetése mellett az énekesnő elindította online talkshow-ját is Youtube csatornáján, melyben minden csütörtökön meginvitálta magához egy-egy ismert barátját egy rövid beszélgetésre és játékra. A "7kornálam" című műsorában olyan hazai hírességeket látott vendégül, mint ByeAlex, Lábas Viki, Radics Gigi, vagy Iszak Eszti.Augusztusban a Strand Fesztiválon pedig nem más, mint John Newman állt Bogi mikrofonja elé, hogy exkluzív interjút adhasson az M2 Petőfi TV-nek. Dallos Bogi, fesztivál riportereként több adásban is közreműködött, az interjúk készítése mellett körbe is vezette a nézőket Zamárdi egyik legnépszerűbb nyári eseményén.A legújabb kihívás pedig október 4-én érkezett meg az énekesnő életébe, immár műsorvezetősként erősíti az M2 Petőfi TV "Én vagyok itt" című műsorát szerdánként és csütörtökönként. Az adás előtt egy gyors beszélgetésre el is csíptük Dallos Bogit, aki azt is elárulta, mi az a szerencsehozó talizmánja, amit sosem felejt otthon.