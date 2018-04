D. Tóth András abbahagyja a televíziózást

Fotó: RTL Klub/Mikófalvy Lajos

Tokár Tamás D. Tóth Andrást váltja, aki saját döntésből abbahagyja a televíziózást, hogy a jövőben vállalkozására koncentrálhasson. A Fókusz és a Fókusz Plusz új műsorvezetőjét élő adásban mutatta be a nézőknek elődje, D. Tóth András.A 32 éves Tokár Tamás fiatal kora ellenére komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik: dolgozott többek a VIVA TV-nél, készített műsort a VIASAT3-nak, forgatott videós anyagokat az Index.hu számára is, és az RTL Klub nézői jelenleg is láthatják őt az egyik hétvégi magazinműsorban.„Mindig nagy izgalom útjára indítani a képernyőn valakit egy ilyen nagymúltú műsorban. Tamás egy hosszú kiválasztási folyamaton ment át, de most jön a legnehezebb: el kell fogadtatnia magát a nézőkkel is" – mondta Kotroczó Róbert, az RTL Magyarország hírigazgatója.„Az RTL Klub és a Fókusz egy álom megvalósulását jelenti és szakmailag is óriási lehetőség. Megtiszteltetés, hogy az ország legnézettebb infotainment műsorának egyik házigazdája lehetek és Barabás Évi váltótársaként élő adásban köszönthetem hétköznap esténként a nézőket" – fogalmazott az újdonsült műsorvezető.Tokár Tamást műsorvezetőként először április 28-án, szombaton a Fókusz Pluszban láthatják majd a nézők.