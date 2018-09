Curtis drogozásán viccelődött Majka - videó

Vannak viccek, amik nem mindig találják meg a közönséget, főleg, ha a háttérben egy komoly küzdelem és emberi dráma húzódik meg. Majka erről biztosan tudna mesélni, hiszen év elején ő maga már sejthette, hogy barátja és zenésztársa, Curtis drogfüggősége újra jelen van az életükben. Azt azonban ő sem gondolta, hogy ami korábban még jó poénnak tűnt, az hónapokkal később kőkemény, barátsággyilkos valósággá válik. Augusztusban szinte egyik pillanatról a másikra zúdult fel a magyar könnyűzenei élet, amikor Majka egy koncerten, majd a közösségi oldalán bejelentette: a drogok miatt szakítja meg a kapcsolatot zenésztársával, Curtisszel. - írja a BorsOnline – Egy fájdalmas és tehetetlen bejegyzést kell közzétennem! Elvesztettem az egyik legjobb barátomat, társamat, sőt inkább az egyik családtagomat! Elvette tőlem az a dolog, amit mindennél jobban utálok ezen a földön ... a kábítószer! – robbantotta fel a netet a rapper.A barátság megromlásának pontos időpontja nem ismert, azonban egy biztos: egy most előkerült felvétel alapján már korábban kódolva lehetett a két sztár munkakapcsolatának és ba­rátságának halála. 2018 februárjában Majka Liptai Claudia és Pataki Ádám Édeskettes Színpadi sütő-show-jának vendégeként szórakoztatta a közönséget, miközben a mestercukrász segítségével készítette el szeretett nagymamája kókuszos koc­káját.A felvételen azt láthatjuk, hogy amíg Pataki és a másik sztárvendég, Hajós András éppen a kocka alapját nyújtó tészta alapanyagait keverte össze, addig Majka és Clau szórakoztatták a közönséget fergeteges, né­hol pikáns poénjaikkal. Amíg a műsorvezetők viccelődtek, Hajós egy tál lisztet vett a kezébe. A díva azonnal közelebb lé­pett az asztalhoz, és kapott az alkalmon, hogy egy újabb poént süssön el Majka kárára, de a rappernek egy félreérthetetlen kijelentés csúszott ki a száján zenésztársa drogfüggőségére utalva.– Van egy kis fehér por, érdekel? – kérdezte Claudia viccesen Majkától, aki fapofával, zsigerből reagált.– Engem nem, de a Curtisnek vinnék! – válaszolt a rapper a poénra, amit Liptai egy hatalmas elnyújtott nevetéssel nyugtázott, majd mintha egy pillanatra megfagyott volna a két sztár között a levegő.A kínos jelenet:Ellenben a közönség soraiban hatalmas nevetés támadt, vagyis a poén akkor jól szólt. S azt bizonyítja, hogy Majka már akkor sem csinált titkot belőle, hogy Curtis él a fehér porral, sőt egy poén erejéig be is vetette. Ám azóta már ő is teljesen másként vélekedik. Ezt bizonyítja, hogy szétválásuk óta Majka egyetlenegy­szer nyilatkozott az index újság­írójának barátjáról. Azóta kifejezetten kerüli a témát, azt sem szereti, ha felemlegetik. Dolgozik tovább, forgat, új bandájával, a Majka és a Őkkel koncertezik. Akárcsak volt barátja, Curtis, akinek szerettük volna megtudni a véleményét Majka korábbi poénjáról, de cikkünk megjelenéséig nem sikerült elérnünk.