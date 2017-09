Cukiság, dráma és erősen 18+-os film a heti listán: erősen indul az őszi moziszezon

Életem legrosszabb napja

Csábítás

Az

Óriásláb fia

Az Életem legrosszabb napja egy debreceni illetékességű magyar film, melynek novella alapja 2014 óta formálódott a munkapadon, hogy először dráma, majd forgatókönyv alakját öltve égesse celluloidra a főszereplő András ötvenedik születésnapját. A trailer nem árul el túl sokat a cselekményről, amolyan sok szálas, groteszk vesszőfutás érzetét kelti, ami még érdekes is lehet tudván, hogy a rendező Pólik József eddig igazából csak klippjeiről volt ismert. A széles publikum számára többnyire ismeretlen színészek is sok meglepetést nyújthatnak, és, hogy a mű az újkori magyar film mely vonulatát erősíti majd, az szeptember 7-én kiderül.Thomas Cullinan regényét Don Siegel 1971-ben már feldolgozta, akkor A tizedes háreme címen futott, és a mind színészként, mind rendezőként brutális Clint Eastwood tolta benne azt az északi katonát, akit a történet szerint az amerikai polgárháború idején egy bentlakásos leányiskola tanárai és növendékei „ápolnak". Most Sofia Coppola ragadta markába a sztorit, és készített el újra Colin Farrell és Nicole Kidman főszereplésével. Coppola a Siegel-i hangsúlyokat áthelyezve inkább a manipuláció folyamatára vizsgálta, a kritikusok szerint így, míg az 1971-es változatot inkább a szenvedély jellemezte, addig a 2017-es gyakran fordul unalomba. Jó lett, vagy sem, az 1971-es változat mindenképpen ajánlott.Visszatért. Az Az volt gyerekkorom egyik legmeghatározóbb filmélménye. A félelmetes Pennywise, a kis Georgie elvesztése olyan mélyre fúródott, hogy még sok év elteltével is zsigerileg kiráz egy a városban véletlen feltűnő plakátja még a 2017-es verziónak is. Az új film trailerjét végigszorongom és tudom, ha kijön a film, meg fogom nézni. Stephen King kultikus regényének első adaptációja mai szemmel már inkább gagyi, mint félelmetes, ezért is tett neki jót a ráncfelvarrás, és a történet újragondolása. Bill Skarsgård félelmetes, mint Pennywise, és a gyerekszínészekre sem lehet semmi panasza a nézőnek. A látványvilág zseni, és a poénok is jól ülnek. Aki hasonló cipőben jár, mint én, az szeptember 7-én újra szembenézhet gyerekkori félelmeivel.A belga-francia animációs mese főszereplője Adam egy átlagos srác. Vidáman éli az átlagos animált karakterek életét, mígnem egyik napról a másikra fura dolgok történnek vele. Ha este levágja a haját, az reggelre még nagyobb, és a rohamosan növő lábára is alig győz új cipőket venni. Egy nap az erdőben érdekes nyomokat követve találkozik Óriáslábbal és rájön, hogy ő az apja. A felismerés után a srác tökélyre fejleszti a többi szuperképességét is, amik jól fognak jönni, mikor is a gonosz tudósok által foglyul ejtett apja megmentésére összefog az erdő többi lakójával. Ez a film egy kedves kis mese, aranyos szereplőkkel, ami vélhetőleg teljesen alkalmas arra, hogy a korhatárban vállalt hat éven felüli gyereksereg jól szórakozzon rajta.