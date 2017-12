Cukiság: 226 állatkölyök született idén a Nyíregyházi Állatparkban

Összesen 226 állatkölyök - köztük fehéroroszlán hármas ikrek és Grévy-zebra - született idén a Nyíregyházi Állatparkban. A 2017-ben 470 ezer látogatót fogadó sóstógyógyfürdői látványosság elnyerte az év turisztikai attrakciója címet, jövőre pedig elkészül a park látogatócentruma és új szállodája is.



A harminc hektáron több mint ötezer állatot bemutató állatpark - a szakmai zsűri döntése alapján - tizenhat látványosság közül nyerte el az év turisztikai attrakciója címet az országos internetes szavazáson. Külön öröm, hogy a közönségszavazatok csaknem felét is a Nyíregyházi Állatpark kapta meg - mondta az MTI-nek Gajdos László igazgató.



A szakember a szaporulatra kitérve elmondta, az idei "bébibumm" a fehéroroszlán hármas ikrek születésével kezdődött és szinte minden héten ritka és különleges állatok jöttek világra, jórészt olyan tenyészpároktól, melyek az Európai Fajmegőrzési Program keretében élnek a Nyíregyházi Állatparkban. Többek között perzsa párducok, sárgaszakállas makik és törpevíziló világra jövetelének örülhettek a gondozók és a látogatók, de megszülettek az ország első Grévy-zebracsikói és különleges kecskeforma patásai, a Himalájában őshonos Mishmi-takinok utódai is.



Az állatgyűjteménybe számos új faj érkezett 2017-ben: egy igazi zoológiai különlegesség, a természetben már kipusztult vietnami szika szarvas tenyészcsapatot Nyíregyházán láthatja a közönség. A ritka patás a természetből az 1960-as években tűnt el az orvvadászat és természetes élőhelyük pusztulása miatt, napjainkban csak a védett természetvédelmi területeken és állatkertekben fordul elő - magyarázta az igazgató.



A park nemzetközi összefogás keretében próbálja a kihalás szélére sodródott állatfajokat megmenteni és szaporítani, így az európai tenyészprogramok keretében számtalan állathoz érkezett már pár. A legnagyobb német rajongói klubbal Fiete, a 2016-ban Rostockból érkezett jegesmedve rendelkezik, akit a fajmegőrzési program helyezett Nyíregyházára az ott élő idősebb nőstény mellé későbbi tenyésztés céljából. Idén Fiete fiatal párja is megérkezett a moszkvai állatkertből, a hároméves, Sznyezsana névre keresztelt nőstény nagyon aktív és már közös kifutóban él a másik két jegesmedvével.



Elmondta, bővült a kondorkeselyű-állomány, a rendkívül ritka madarak az országban csak Nyíregyházán láthatók. A 2015-ben Németországból érkezett tojókhoz egy újabb nőstény és egy hatalmas hím állat érkezett Hollandiából. Mivel az andoki kondor monogám állat, a hím a három nőstény közül fogja kiválasztani leendő társát. A ritka faj gondozói folyamatosan figyelik a madarak viselkedését és minden hónapban más-más tojóval kerül közös röpdébe az igen jó genetikai értékekkel bíró hím. A hím nélkül maradt tojók újabb állatkertbe kerülnek majd, ám addig az ide látogatók négy egyedet láthatnak ebből a rendkívül ritka és kevés helyen bemutatott fajból.



Gajdos László kitért arra, a park komoly nemzetközi szakmai sikereket ért el azzal, hogy az Európai Állatkertek Szövetségének és az Európai Akváriumok Szövetségének vezető testületei mellett már az Európai Állatkertek medvékkel foglalkozó tanácsadó bizottságába is delegál szakmai képviselőt. Idén szeptembertől a park zoológiai osztályvezetője koordinálja a Föld legnagyobb erszényes állatának, a vörös óriáskengurunak az európai törzskönyvét is.



Az állatpark emellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a kihalófélben lévő állatok élőhelyén kívüli fajmegőrzésére, jelenleg összesen hetven, kipusztulás szélén álló fajt szaporítanak. A természetben veszélyben lévő, nemrégen felfedezett gibbonfaj, az északi barnaarcú gibbonon pedig annak eredeti élőhelyén, Vietnam és Laosz dzsungeleiben próbál meg szakembergárdával és jelentős anyagi forrással segíteni - tette hozzá az igazgató. Gajdos László hangsúlyozta, a park évek óta tartó szemléletformáló, oktató tevékenységgel, éves erdei iskolával és nyári táborral, valamint különböző rendezvényekkel próbálja bemutatni az állat- és növényvilág sokszínűségét a kisebbek számára, valamint évről évre fontos karitatív tevékenységet is folytat.



Az igazgató a jövő évről szólva megjegyezte, megkezdődött az 1,6 milliárd forint értékű Pangea Ökocentrum és Szálloda építése. A 38 szobás szálloda 2018 nyarától szálláshelyként és szakmai tanácskozások helyszínéül szolgál majd, emellett egy hópárduc kifutót és egy új látogatóközpontot kap jövőre a Nyíregyházi Állatpark.