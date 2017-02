Cukiság - Zsiráfbébis videót posztolt a budapesti állatkert

A látogatók a Sauda nevet választották meg a legifjabb zsiráfnak, amely egy arab eredetű női név, jelentése pedig: “jó szerencsével megáldott" - írja a Nuus A már egyhónapos is elmúlt zsiráfbébi kiváló egészségnek örvend, a felnőtt zsiráfok körében tölti a mindennapjait. Egyelőre fő tápláléka természetesen az anyatej marad, de a kíváncsi kölyök már kóstolgatja a többiek elemózsiáját is, egészen megkedvelte például az almát, a zabpelyhet, sőt, még a vöröshagymát is.