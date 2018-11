Csütörtöktől játsszák a mozikban a Ruben Brandt, a gyűjtő című magyar animációs akcióthrillert

Kép: Ruben Brandt LLC.

Milorad Krstic filmjében Ruben Brandt, a rémálmokkal küzdő pszichoterapeuta megmentésére páciensei szövetkeznek a kleptomániás femme fatale, Mimi vezetésével: egymás után elrabolják a világ nagy gyűjteményeiből azokat a festményeket, amelyek alakjai Brantot üldözik álmaiban. A rablássorozat miatt azonban Kowalski, a magándetektív és az alvilág is nyomukba ered.A picassósan elrajzolt figurájú hősök története a 4K felbontású filmen nagyszerű audiovizuális kalandot nyújt a számtalan filmes, művészettörténetei és zenei utalás közepette. A Ruben Brandt zeneszerzője Cári Tibor, de a film zenei válogatását a forgatókönyvíró, rendező Milorad Krstic végezte.A Szlovéniában született, szerb származású festőművész Krstic a rendszerváltás óta él Magyarországon. My Baby Left Me című rövid animációja 1995-ben Ezüst Medve-díjat nyert a Berlinalén. A Ruben Brandt, a gyűjtő az első egészestés animációs filmje, amely a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával, 1,18 milliárd forintos költségvetéssel készült.A Ruben Brandt már számos nemzetközi filmfesztiválon sikert aratott, és amerikai forgalmazója, a Sony Pictures Classics révén az egészestés animációs Oscar-kategória 25 nevezettje közé került, továbbá az animációs filmek Annie-díjára is 8 kategóriában nevezték."Az volt a legfontosabb, hogy ne legyen unalmas, hogy a néző ezt a másfél órát végig élvezze. Nincs benne filozófia, akcióthrillert akartam, aminek egy másik rétegében persze megjelenik a művészet. De ha valaki nem tudja kicsoda Eisenstein, Hitchcock, Trantino és Kuroszava vagy Andy Warhol és Manet, ha nem ismeri ezeket rendezőket és művészeket, akkor a történet ragadhatja magával" - mondta el korábban az MTI-nek Milorad Krstic.Az animációs film a nemzetközi forgalmazás miatt eredetileg angol, majd magyar nyelvű változatban is elkészült. A történet főhőseit Kamarás Iván, Hámori Gabriella és Makranczi Zalán szólaltatják meg.