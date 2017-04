Csütörtöktől a mozikban a legkeményebb csecsemő

Kép forrása: MozICom

Az nem kérdés, hogy ki a főnök a családban. Attól a naptól kezdve, hogy az új kisöcsi hazaérkezik, a hétéves Tim érzi, hogy megváltoznak otthon a viszonyok.

A jövevény taxin fut be, öltönyt meg diplomatatáskát visel, és be nem áll a szája - el is hódítja közös szüleik szeretetét. De Tim nem adja fel, nekivág, hogy visszaszerezze, ami addig kizárólagos, jogos tulajdona volt - és egy őrületes összeesküvés nyomaira akad, melynek célja, hogy felborítsa a világban szétosztott szeretet egyensúlyát; és ez a felvágós, magát kisöcsinek álcázó bébi menedzser áll az egész konspiráció középpontjában.A testvéreknek össze kell fogniuk, hogy megakadályozzák a szörnyű terv valóra válását, megmentsék a szüleiket, helyreállítsák a világ helyes rendjét, és bebizonyítsák: a szeretet valójában végtelen és nagyon erős - olvasható a filmről a port.hu -n.