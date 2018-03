Csobot Adél már a harmadik hónapban van Nátán kisöccsével

– Megkértük az orvosunkat, hogy ne nekünk árulja el a ba­ba nemét, hanem a vizsgálati értesítést e-mailben a nagy­mamák­nak küldje el. Ezek után a családi ebédre anyukám és Bence édesanyja egy szép do­boz­zal ér­kezett. Iz­gatottan bontottuk ki, és egyből megláttuk a kék lufikat…Mi ezekből tudtuk meg ab­ban a pillanatban, hogy Nátánnak öcsikéje lesz – osztotta meg a rész­le­teket a ma­ga­zinnal Adél, aki fér­jével együtt ki­fejezetten sze­rette volna, hogy a két gyer­mek kö­­zött ne le­gyen több 2-2,5 év korkülönbség­nél.– Szerintünk ez az ideális, jobban ki­jönnek majd egymással, és többet is tudnak együtt játszani – mondta a kismama, aki bár előre eltervezte, milyen romantikus módon árulja el majd terhességét párjának, nagyon hamar lebukott.– A reggeli rosszullét fürdőszobából kiszűrődő hangjaira ébredtem. Amikor Adél visszatért a szobába, már nem volt szükség szavakra, csak nevettünk és öleltük egymást – vette át a szót a fiatal apuka.Adél és Bence ilyen fiatalon már a második gyermekét vállalja, és úgy vélik, ha az ember megtalálta élete párját, felesleges várni a családalapítással.Adél a terveik szerint Budapesten szül majd, és bár megtartják budapesti otthonukat, a második kisfiú miatt Kölnből Münchenbe költöznek, ami jóval közelebb van hazánkhoz.– A munkámat onnan is tu­dom végezni, most pedig az a cél, hogy képernyőre kerüljek. Rá­adásul Adél Erdélyben élő édes­anyja is könnyebben eljut Münchenbe, mint Kölnbe – mond­ja Bence, akinek édesanyja és éppen babázó nővére is a bajor nagyvárosban él, így új lakhelyükön nem lesz hiány a családi segítségben.