Csillámos fesztiválsminkben buliznak a sztárok - fotók

Kozma Orsi

Teljes gőzzel dübörög a fesztiválszezon! A nyári bulikon nincs szabály: mindent szabad, ami vagány és stílusos! Ha szeretnénk kitűnni a tömegből, ne csak az outfitre koncentráljunk, tegyünk fel különleges make-upot is! Nyári Dia, Kozma Orsi és Lakatos Márk most megmutatják, hogyan viseljük az idei nyár legmenőbb fesztiválsminkjét. A trendi csillámos mintát az Arena Plaza jóvoltából kipróbálhatjuk a Szigeten is!

Lakatos Márk

A nyári buliszezon a legjobb alkalom arra, hogy kitörjünk a szürke hétköznapokból és megcsillogtassuk egyéniségünket. Ragyogjuk túl a fesztivált! Mi kell hozzá? Egy laza, kényelmes szett, extravagáns kiegészítők és egy feltűnő make-up. Végre jöhet a csillogás minden mennyiségben! Ne legyünk szégyenlősek: bátran használjunk színeket és csillámokat az arcunkon is! Tegyük félre a pasztellt és jöjjenek az extravagáns, különleges árnyalatok!

Nyári Dia

Nyári Dia, Kozma Orsi és Lakatos Márk is imádják a fesztiválokat, ezért elsőként próbálták ki a menő Arena csillámsminket és teljesen odavannak érte! Önnek melyik tetszik a legjobban?



A csillámsminket otthon is elkészíthetjük!

A nyár legtutibb sminkjét a Szigeten is kipróbálhatjuk: keresse az Arena Plaza hostesseket! Velük ön is ragyogni fog!Szerezzünk be csillámos zselét és hozzá illő flittereket: variáljuk őket kedvünkre! Tehetünk csak az egyik arccsontunkra, de ha igazán bevállalósak vagyunk, kifesthetjük mindkét oldalon is! Fesztiválra fel!