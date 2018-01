Csillagot kapott születésnapjára Mary J. Blige

Kép forrása: euronews.com

A 2626. csillag leleplezésén Sean Diddy Combs rapper producer tartott beszédet, valamint kisebb szerenádot. Elénekelte a Happy Birthdayt a 47. születésnapját is ünneplő Grammy-díjas énekesnőnek, az énekléshez több száz rajongó és járókelő csatlakozott.Mary J. Blige elmondta, hihetetlenül hálás a kitüntetésért. A New York-i születésű énekesnő visszaemlékezett szegényes körülmények között töltött gyerekkorára, amikor a nehézségekről az éneklés révén tudott megfeledkezni.

A Mudbound című drámában nyújtott alakításáért a legjobb női mellékszereplőnek járó, a Mighty River című dalát a legjobb dalnak járó Golden Globe-díjra jelölték.Az ünnepségen Blige köszönetet mondott Dee Rees rendezőnek a Mudboundban kapott szerepért. Mint mondta, ez a film újra beindította a karrierjét.A világ legsikeresebb R&B énekesnői közé tartozó Blige sikerét olyan slágereknek köszönheti, mint a Family Affair, a Be Without You, a Real Love. 2017-ben Strength of a Woman címmel 14. stúdióalbumát adta ki.Hamarosan Minnie egér is csillagot kap: a népszerű Disney-rajzfilmfigura csillagát január 22-én leplezik le, a ceremónián Katy Perry énekesnő és Robert Iger, a Disney vezetője vesz részt.Minnie egér, Mickie egér párja idén ünnepli 90. születésnapját. Walt Disney Willie gőzhajó című 1928-as fekete-fehér filmjében jelent meg először, azóta több mint 70 filmben szerepelt.1978-ban Mickey egér volt az első rajzfilm-sztár, melynek csillagot szenteltek a Hírességek Sétányán. Azóta Tapsi Hapsi, Donald Kacsa és Snoopy nevét is viseli már csillag.