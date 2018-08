Csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán az X-faktor atyja, Simon Cowell

Csillagot kapott Simon Cowell, az American Idol és az X-faktor tehetségkutatók alkotója szerdán a hollywoodi Hírességek sétányán - írta a Variety.com.



A brit tévés és zenei mogult a ceremónián Kelly Clarkson, az Amerikan Idol első győztese is köszöntötte.



Az 58 éves Cowell felidézte, hogy az elmúlt 18 éve kirobbanóan sikeres volt. "Ha bárki azt állítja, hogy a hírnév rossz dolog, nem tudom, miről beszél. Ez a legjobb dolog a világon" - hangsúlyozta a producer.



Cowell 2001 és 2010 között az American Idol zsűritagjaként lett közismert tévés személyiség. Ez alatt az idő alatt gyakran kezdte a feltörekvő énekesek produkcióját bíráló kritikáját a vészjósló bevezetéssel: "Nem akarok durva lenni, de..."



Az Idol sikere nyomán indította el Nagy-Britanniában és Amerikában is az X-faktort, majd a Got Talent brit és amerikai verzióját. Lemezcégével ő lett a One Direction fiúbanda és a Fifth Harmony lánybanda producere.



A Grammy-díjas Clarkson elmondta: Cowellnek jó szeme van ahhoz, hogy tehetségeket fedezzen fel és segítsen a kibontakozásukban.



A csillag felavatásán a brit X-faktor győztese, Leona Lewis, a One Direction tagja, Louis Tomlinson, valamint az America's Got Talent zsűritagjai, Heidi Klum, Howie Mandel és Mel B is részt vettek.