Csillagot kap a Krokodilvadász és Jennifer Lawrence is

Steve Irwin, a Krokodilvadász néven ismert ausztrál természettudós és televíziós személyiség posztumusz elismerést kap: csillagot a hollywoodi Hírességek sétányán.



Irwint televíziós kategóriában jelölték, 2018-ban avatják fel a csillagát.



A Krokodilvadász 2006-ban halt meg egy tüskés rája csípése következtében, amikor a víz alatt forgatott egy dokumentumfilmet a queenslandi partoknál.



"Büszkeséggel teli a szívünk. Steve sorozataival az emberek otthonába vitte a vadvédelmet, a természetvédők új nemzedékét inspirálta, és ma is arra ösztönöz bennünket, hogy folytassuk a munkáját és óvjuk a vadon világát" - írta Facebook-oldalán az Australia Zoo, melyet Tracey Irwin, a Krokodilvadász özvegye vezet.



Jövőre mások között Snoop Dogg rapper, Gillian Anderson, az X-akták sztárja, Lynda Carter, az 1970-es évek Wonder Womanje, valamint az Oscar-díjas Jennifer Lawrence is csillagot kap a Walk of Fame-en.