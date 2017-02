Csernus Imre újra szerelmes

A hangos kirohanásairól híres doki a noszvaji nyugalom mellett tette le a voksát, amihez nagyban hozzájárulhatott az is, hogy az új hivatásának köszönhetően a szerelem is rátalált. A Blikk értesülései szerint ugyanis ennek köszönheti, hogy megismerkedett egy sommelier hölggyel, akivel azóta már össze is kötötte életét.A sikertelen kapcsolatok, házasságok után a pszichiáter édesanyja bizakodó fia legutolsó kapcsolatát illetően:„Boldognak tűnik, felesége nagyon kedves, benőtt már a fejük lágya – mesélte az asszony, aki szerint fiát a harmadik házassága viselte meg leginkább. – Imre nem nagyon avat be a magánéletébe, ezt is utólag osztotta meg velem."– A nő sommelier, nem nehéz kitalálni, hogy egy borász és egy borszakértő hogyan ismerkedtek meg. Még annyit lehet tudni, hogy Csernus „pótapuka" is lett, kedvesének van már két gyerkőce az előző kapcsolatából – idézi egy jól értesült ismerőst a Bors Csernus ellenben a magánéletével kapcsolatban nem kívánt semmilyen részletet elárulni, egy korábbi a Magyar Nemzetnek adott interjúban mégis kibökte: „Úgyis kinyomozza, úgyhogy inkább elmondom, ez a negyedik házasságom".