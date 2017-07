Cserepes Károly lemeze a világzenei toplistára került

A rangos listát 24 ország ötven világzenei rádiós szakemberének szavazatai alapján állítják össze és teszik közzé minden hónapban a www.wmce.de honlapon. Júliusban más magyar album nem került fel a listára - közölte a kiadó csütörtökön az MTI-vel.



A zenész anyagát a 17. helyre rangsorolták a júliusi listán, amelyet a finn Maria Kalaniemi és a svéd Eero Grundström duójának Svalan című albuma vezet.



Cserepes Károly albuma képzeletbeli sétára hívja a hallgatót a feketetói vásárba. A lemezen az előadó tradicionális hangfelvételeket ágyazott szokatlan zenei környezetbe: népzenei gyűjtések felvételei változtatás nélkül, eredetiben kerültek fel a lemezre új zenei szövetet alkotva.



Blacklake (Negreni, Feketetó) kis falu Romániában, ahol a 19. század óta országos vásárt rendeznek minden ősszel. A soknemzetiségű Romániában, ahol együtt él román, magyar, cigány, zsidó, szász, ez a vásár egyben kulturális találkozóhely is volt. A 20. század végéig, ha zenészek keresték fel a vásárt, a hangszerüket is magukkal hozták, az etnikumok zenéje között igazi áthallás volt. Vásár még van, de napjainkra a zenészek elmaradtak, Cserepes Károly viszont képzeletbeli sétára invitálja a hallgatót a régi feketetói vásárba - a megváltozott technikai lehetőségek segítségével - olvasható a közleményben.



"Alapelvem, hogy a tradicionális hangfelvételeket szokatlan zenei környezetbe ágyazom. A mintákat alapvetően nem változtatom meg, hanem azokat mint talált tárgyakat helyezem el az idegen zenei szövetben. Egyik célom, hogy ezek az eredeti folklórkincsek, amelyekre egyébként csak a szűkebb szakma figyel, ilyen módon eljussanak egy másik, szélesebb közönséghez" - írta lemezéről Cserepes.



A Blacklake-en a folklór minták egymással is kölcsönhatásba lépnek, és láthatóvá válik, hogy a kultúrák között nincsenek éles határok, inkább csak folyamatos átmenetek. A szerző, zenész szerint technikai szempontból a digitális technika teszi lehetővé ezt a fajta értelmezést: az eredeti anyagok kevés hangolással (tempóban, hangmagasságban) zeneileg közös nevezőre hozhatók.



Cserepes Károly Budapesten született 1951-ben. A magyar-ének szakos diploma megszerzése után mintegy tizenöt éven át a Vízöntő folkegyüttes tagjaként számos országban koncertezett. Jelenleg önálló lemezeket és alkalmazott zenéket ír, alternatív zeneesztétikai tematikát dolgoz ki és tanít. Aktuális színpadi formációja az IPOMEA műhely.