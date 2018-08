Csehországba készül nyaralni? Akkor ezeket a látnivalókat ne hagyja ki!

A Prágai Vár, amely évszázadok óta a cseh királyok és államfők székhelye, 2017-ben is a leglátogatottabb csehországi turisztikai célpont volt.



A CzechTourism állami idegenforgalmi ügynökség hétfői közleménye szerint a Hradzsint tavaly 2,38 millió ember kereste fel, ami éves szinten 13,2 százalékos növekedés. A második helyen a prágai Petrín dombra vezető, 1891-ben üzembe helyezett régi drótkötélpálya szerepel: 2017-ben 2,07 millió ember vette igénybe, ami 17,9 százalékos növekedés. A harmadik hely a prágai állatkerté, amelyet tavaly 1,45 millió látogató keresett fel, ugyanannyi, mint 2016-ban.



A CzechTourism 50 kiválasztott csehországi turisztikai célpont látogatottságát kíséri figyelemmel már több mint két évtizede. Az első 10 között hat prágai nevezetesség van, ami megfelel a főváros kiemelt idegenforgalmi jelentőségének. A Csehországba látogató turisták több mint 90 százaléka Prágát is beiktatja programjába - közölte Monika Palatková, a CzechTourism igazgatója.



Tavaly a legnagyobb mértékben, majdnem egyharmaddal a cseh autóipar fellegvárában, Mladá Boleslavban működő Skoda autómúzeum látogatottsága növekedett. A múzeumot 254 ezren keresték fel. A másik oldalon a felére - 377 ezerre - esett vissza a prágai Óvárosi torony látogatottsága, mivel ez a felújítási munkálatok miatt nagyrészt zárva volt.



Az első tízesbe tavaly meglepetésként a prágai Pinkas zsinagóga is bekerült. A zsinagógát 675 ezren keresték fel, ami a hetedik helyezéshez volt elegendő. A zsidónegyed növekvő népszerűségét bizonyítja, hogy a Pinkas zsinagóga közelében lévő Spanyol zsinagóga 462 ezer látogatóval a 13. lett.



A statisztikai hivatal kimutatása szerint a csehországi kereskedelmi szálláshelyeket tavaly több mint 20 millió turista vette igénybe, ami éves szinten 9,1 százalékos növekedés.