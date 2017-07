Cseh film nyerte a Kristályglóbuszt

Vaclav Kadrnka cseh filmrendező Krizácek (A kis keresztes lovag) című filmje nyerte el szombaton az 52. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a legjobb filmnek járó Kristályglóbuszt.



A cseh, szlovák és olasz koprodukcióban készült film, a 43 éves Kadrnka második egész estés alkotása egy középkori road movie, amelyet Jaroslav Vrchlicky 1906-ban írt romantikus költeménye ihletett.



A történet főhőse egy középkori lovag, aki fia felkutatására indul. A film bemutatja, hogyan dolgozza fel a veszteséget, miután egyetlen gyermeke elszökik otthonról, hogy eljusson a Szentföldre.



Közép-Európa egyetlen A-kategóriás filmszemléjének fődíjáért - amellyel 25 ezer dolláros pénzjutalom is jár - 12 film versengett, és tizenöt év után először nyerte el ismét cseh film a Kristályglóbuszt. Utoljára 2002-ben, Petr Zelenkának sikerült A sátán éve című filmjével "otthon tartani" a fődíjat.



A közönségdíjat a Wind River című amerikai krimi kapta, amelynek főszereplője, Jeremy Renner amerikai színész - akit többek között a Bosszúállók-filmekből ismerhet a közönség - a fesztivál elnökének díját is átvehette a szombati gálán.



A Karlovy Vary-i fesztiválon idén 207 filmet láthatott a közönség, köztük Mundruczó Kornél Jupiter holdja és Kristóf György Out című játékfilmjét. A kilencnapos filmszemlére több mint 140 ezer jegyet adtak el.