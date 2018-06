Családja körében ünnepelte születésnapját Fülöp herceg

Különösebb ceremónia nélkül ünnepelte vasárnap 97. születésnapját Fülöp edinburghi herceg, II. Erzsébet királynő férje.



A Buckingham-palota - a királyi család első számú londoni rezidenciája és hivatala - közölte, hogy az agg herceg családja körében tölti a jeles napot.



Fülöp nevéhez több rekord is kötődik. Ő az angol-brit monarchia 1200 éves történetének legidősebb királyi családtagja, egyben a leghosszabb ideje "szolgáló" uralkodói hitves: 66 éve számít uralkodói házastársnak, felesége ugyanis 1952-ben lépett az Egyesült Királyság trónjára.



A házaspár tavaly novemberben ünnepelte 70. házassági évfordulóját, ez is példa nélküli évforduló a monarchia történetében.



Fülöp már hét évvel ezelőtt, a 90. születésnapja alkalmából vele és róla készült BBC-portréműsorban megígérte, hogy a jövőben jóval kevesebb nyilvános megjelenést vállal, mivel szavai szerint ebben a korban "az ember már lefelé tart fizikailag, szellemileg és általában is jobb kiszállni még a szavatossági idő lejárta előtt".



Ennek az ígéretének azonban csak hat évvel később tett eleget: tavaly ősszel vonult vissza hivatalosan a közszerepléstől.



Az edinburghi herceg augusztus végéig eleget tett az előre egyeztetett programjában szereplő összes nyilvános megjelenési kötelezettségének, azóta azonban már nem fogad el meghívásokat ilyen eseményekre, bár egy-egy alkalommal azóta is megjelenik a nyilvánosság előtt. Jelen volt például unokája, Harry herceg május 19-én tartott esküvőjén, alig néhány nappal azután, hogy sikeres csípőprotézis-műtéten esett át.



Most első ízben nem vett részt ugyanakkor hitvese, a 92 esztendős II. Erzsébet királynő "hivatalos" születésnapi ceremóniáján, a Trooping the Colour évszázados hagyományokra visszanyúló színpompás katonai parádéján, amelyet szombaton tartottak Londonban.



II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg az angol-brit monarchia eddigi legidősebb uralkodói házaspárja.



Visszavonulásáig Fülöp igen aktív tagja volt a királyi családnak: a felesége trónra lépése utáni hat és fél évtizedben összesen 22 ezer 219 - évente átlagosan 342 - hivatalos programot teljesített, 637 külföldi látogatást tett - többször járt Magyarországon is -, 5500 beszédet tartott, emellett 780 társadalmi és jótékonysági szervezet elnöke, fővédnöke vagy tagja volt. E szervezetekkel továbbra is kapcsolatban van, de tevőleges szerepet nyilvános megjelenések formájában tavaly ősztől már nem vállal az intézmények munkájában.



Az utóbbi időben II. Erzsébet királynő is csökkentette kissé munkatempóját: nem tesz már hivatalos külföldi utazásokat és hazai hivatali kötelezettségei közül ő is egyre többet átad a királyi család fiatalabb tagjainak.