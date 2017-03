Csak eredeti nyelven vetítenek filmeket az Alle egyik termében

Nézői kéréseknek eleget téve csütörtöktől kizárólag feliratos és eredeti nyelvű filmeket lehet látni a Cinema City Allee hatos termében - közölte a mozihálózat az MTI-vel.



A teremben a premier filmeket több időpontban és az esti főműsoridőben vetíti majd a mozi, de lehetőség lesz korábban bemutatott produkciókat is megnézni ilyen formátumban. A vetítéseket egy előadáson 126 ember követheti figyelemmel.



Továbbra is lesz lehetőség eredeti nyelven vagy felirattal mozizni a fővárosban a Cinema City WestEnd és Cinema City Aréna termeiben, valamint a vidéki nagyvárosok közül Debrecenben, Pécsett és Szegeden.



Az elkövetkező hetek premierjei közül a T2 Trainspotting és a Szólít a szörny, valamint Martin Scorcese Némaság című filmjét csak feliratos változatban mutatják be Magyarországon.



A legjobb filmért járó Oscar-díjat elnyerő Holdfény című filmet a Cinema City csütörtöktől mind a 18 mozijában feliratos változatban tűzi műsorra - áll a közleményben.