Conchita Wurst kiállt szíriai zenésztársaiért, nélkülük nem lép színpadra

Conchita Wurst lemondta a Basalt nevű szíriai származású trióval az Edinburghi Nemzetközi Fesztiválon péntekre tervezett fellépését, mivel a brit hatóságok megtagadták a beutazási engedélyt az együttes tagjaitól.



"Mindannyian nagyon sajnáljuk, mert nagyon vártuk már a fellépést" - közölte Facebook-oldalán az osztrák popsztár, az Eurovíziós Dalfesztivál 2014-es győztese. Az énekes a New European Songbook uniós projekt keretében lépett volna fel a szíriai származású zenészekkel, akik több mint két éve élnek Ausztriában.



Conchita Wurst és az Amjad Khaboura, Noor Eli Khoury és Almonther Alshoufi alkotta trió a fellépésen mutatta volna be többek között Small House című, arab és angol nyelven énekelt közös dalát. A dal a New European Songbook projekt keretében jött létre, amelynek idei mottója az integráció és a kulturális csere. Nemzetközileg ismert zenészek migrációs hátterű kollégáikkal készítettek dalokat a projekt számára.



A skóciai Edinburghban két részletben, pénteken és szombaton mutatják be a New European Songbook dalait.



Fergus Linehan, a fesztivál igazgatója szerint az, hogy a zenészek nem kaptak beutazási engedélyt, "különösen fájdalmas a koncert szimbolikus értékét tekintve". Linehan a The Scotsman című skót lap szerint hozzátette: nem adják fel, és 2018-ban újra meghívják a zenészeket.



Az illetékes brit hatóság a lap kérésére sem kommentálta az ügyet.