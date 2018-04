Conchita Wurst: HIV-pozitív vagyok, de már nem fertőzök

kép: BorsOnline

Lehet imádni, és ugyanúgy utálni, kétségkívül megosztó személyiség Conchita Wurst, vagyis a szakállas nő – ám drámája mellett nem lehet elmenni szó nélkül. -írja a BorsOnline A transzvesztita előadóművész 2014-ben nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált. Nagyot fordult vele a világ, ám a siker és a csillogás, mint sok esetben, az ő esetében sem járt fájdalommentesen.Conchita Instagramján vallotta be: évek óta egy súlyos betegséggel küzd: HIV-pozitív. Már a dalfesztivál előtt felismerték betegségét, rendszeresen jár kezelésekre. Bár azt mondja, önhibáján kívül fertőződött meg, eddig titkolta állapotát. Szomorú oka van, hogy erről most mégis beszélt.– Eljött a nap, hogy életem hátralévő részében felszabadítsam magam a felettem lebegő Damoklész kardjától. Sok éve HIV-pozitív vagyok. Ez valójában nem a közönségemre tartozik, de a volt barátom megfenyegetett, hogy ezt a privát információt nyilvánosságra hozza.Senkinek nincs joga ahhoz, hogy félelmet keltsen és befolyásolja az életem – indokolta vallomását a szakállas nő, aki azt is leírta, olyan régóta kezelik már, hogy a vírust sikerült annyira legyengíteni a szervezetében, hogy már nem fertőz.Ugyanakkor vallomását azért is érezte szükségesnek, mert családja mindig is támogatta őt, illetve úgy érzi, azoknak a partnereknek is joga van tudni állapotáról, akikkel a későbbiekben szexuális kapcsolatot létesíthetne.Az utóbbi évek leghíresebb vallomása Charlie Sheen-é volt, aki élő adásban vallotta be, hogy HIV-pozitív. A színész évek óta tudott betegségéről, mégis védekezés nélkül szeretkezett, megfertőzve ezzel alkalmi partnereit is.Magic Johnson, exkosárlabdázó 25 éve szembesült betegségével, ma már évente dollármilliókkal alapítványán keresztül támogatja az AIDS-kutatásokat.Freddie Mercury máig a betegség egyik emblematikus áldozata. 1987-ben kapta el a vírust, s lett AIDS-es, és annak ellenére, hogy a tünetek egyértelműen látszottak rajta az idő előrehaladtával, még a zenekar előtt is titkolta 1989. május 22-ig. Ekkor forgatták utolsó klipjüket.