Comet 2017: mutatjuk a jelölteket

A jelölőbizottság tagjai Eszenyi Enikő, Varga Attila „ Sixx", Sabján Johanna, Sallai Zsuzsa, Bíró Pál, Galler András „Indián", Szűts László, Kádár Tamás, Schiwert-Takács László voltak, akik szigorú szakmai szempontok alapján választották ki a jelölteket, akik a következők:



A legjobb női előadó kategória jelöltjei:

Pásztor Anna, Lábas Viki, Kollányi Zsuzsi, Rúzsa Magdi, Tóth Gabi



A legjobb férfi előadó kategória jelöltjei:

Caramel, Freddie, Fluor Tomi, Majka, Kiss Tibi



A legjobb humorista kategória jelöltjei:

Hadházi László, Kiss Ádám, Kőhalmi Zoltán, Mogács Dániel, Bödőcs Tibor



A legjobb színésznő kategória jelöltjei:

Balsai Móni, Ónodi Eszter, Pokorny Lia, Petrik Andrea, Farkas Franciska



A legjobb színész kategória jelöltjei:

Anger Zsolt, Lengyel Tamás, Nagy Ervin, Scherer Péter, Vecsei H. Miklós



A legjobb dal kategória jelöltjei:

Quimby - Forradalom

Pápai Joci – Origo

Soulwave - Kalandor

Király Viktor feat. Majka&Curtis – Hatodik emelet

Honeybeast - Így játszom



Az év social média szereplője kategória jelöltjei:

Hosszú Katinka, Istenes Bence, Kasza Tibor, Sebestyén Balázs, Majka



A legjobb klip kategória jelöltjei:

Margaret Island – Engedd, hogy szabad legyek

Quimby – Üzenet nincs

Kollányi Zsuzsi feat. Lotfi Begi feat. Majka - Valahonnan

Caramel – Zeniten túl

Halott Pénz – Élnünk kellett volna még



A legjobb zenekar kategória jelöltjei:

Blahalouisiana, Margaret Island, Halott Pénz, Quimby, Wellhello



Az idei év újításaként már nemcsak a cometlive.hu oldalon tud szavazni a közönség a jelöltekre, hanem az RTL24 applikáción keresztül is. Idén is minden jelöltre 24 óránként 1 szavazatot lehet leadni és így kedvencünket a győzelemig juttatni. Adél a sajtótájékoztatón, pontban délben megnyitotta a szavazást, ami december 8. 12:00-ig tart .

Az idei Comet gálát december 08-án rendezik meg a MOM Sportban, ahol majd fény derül az idei Comet győztesekre, nem csak 9 kategóriában, hiszen ebben az évben is kiosztják az Életműdíjat valamint jutalmazzuk az Év pillanatát.



A Comet gálához idén szakmai partnerként a Sziget Kft. is csatlakozott, ami még nagyobb rangot ad az eseménynek és a jelöltek méltán lehetnek büszkék arra, hogy bekerültek az idei év legjobbjai közé.