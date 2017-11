Cinthya Dictatornak két férfiért dobog a szíve!

Péntek este ismét koccannak az alkohollal teli poharak a Comedy Centralon: ezúttal Cinthya Dictator és Linczényi Márkó áldozza fel józanságát a Tömény Történelem kedvéért. Míg előbbi Attila hun király legendáját színezi ki mámoros állapotban, az énekes-zenész a hét vezérről regél; a feles vodkáktól és rozéfröccsöktől más dimenzióba kerülve, egy párhuzamos civilizáció népének nyelvét beszélve.Cinthya Dictator színt vall a péntek esti Tömény Történelemben! Az extravagáns fotós némi alkoholtól fűtve, szemérmesen bevallja: kisiskolás kora óta férfibálványként tekint a hunok legendás királyára, Attilára. Nem csoda hát, hogy a több száz éve rettegett történelmi hős elképesztő életét úgy meséli el finom koktélok társaságában, hogy Attilát jelenkori szerelme, Varga Viktor tulajdonságaival vértezi fel.

Linczényi Márkó

– Attila és Viktor is nagyon karizmatikus személyiségek, és az én életemben Viktor az igazi hódító – meséli nevetve Cinthya, aki a delíriumos állapota ellenére nagyjából emlékszik a forgatásra. – Mivel nem vagyok egy iszákos alkat, meg hát magassarkúban sem vagyok nagyobb egy jól megtermett általános iskolásnál, így elég volt 3-4 koktél, hogy a szalonspicc kínosabb formájába kerüljek. De az megvan tisztán, hogy rengeteget nevettünk a stábbal. Bár annak idején a suliban az ókori Egyiptom világa mozgatta meg a fantáziámat, de ha jobban belegondolok, még egy pohárral ittam volna, és akár oda is át tudtam volna helyezni Attila történetét.Linczényi Márkó is bizonyítja ma este, hogy ittas állapotban igazán szórakoztató anekdoták születnek eleink hőstetteiről. Az énekes-zenész egy úszómedence partján ücsörögve döntögeti poharát és saját vodka-, illetve rozéfröccsrekordját, miközben a fantáziáját szabadjára engedve maga is elképed pár eszmefuttatásán. Például azon felvetése, hogy a honfoglaló ősöknek vérszerződés helyett nyálszerződést kellett volna kötni, még azokat a színészeket – köztük Trokán Nórát – is megdöbbenti, akik Márkó hangjára tátogva, korhű jelmezekben keltik életre a hét vezért.

– Ez volt nekem az elmúlt 5 év legsúlyosabb berúgása. Úgy rémlik, hogy a hét vezért egy idő után a hét törpére cseréltem. Az biztos, hogy a volt gimnáziumi történelemtanárom nem lesz rám büszke, ha látja az adást, illetve az is tuti, hogy ha kilőnének egy embert az űrbe, hogy elmesélje a civilizációnk múltját más bolygók lakóinak, az nem én lennék. Habár, ahogy artikulálatlanul nyávogtam, simán lehet, hogy valójában egy párhuzamos civilizáció népének nyelvét beszéltem – emlékszik vissza Márkó, aki szerint olyan 4-5 feles vodka és 3-4 rozéfröccs csúszhatott le neki alig egy óra alatt. – Ennél több nem valószínű, mert akkor Zacher Gábor arcának sziluettjére ébredtem volna. A szervezetem ötévente tud egy ilyen mértékű alkoholmérgezést tolerálni, szóval most hátravan öt elég tiszta évem.