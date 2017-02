Címke helyett lézerrel jelölik meg az organikus élelmiszereket Svédországban

A Svédország-szerte több mint 1300 bolttal rendelkező ICA reményei szerint a tavaly december óta alkalmazott új technológiával sikerül csökkenteni az organikus élelmiszerekhez használt csomagolóanyagok és címkék mennyiségét.



"Ez egy új módszer, mi pedig épp azt kutatjuk, hogy miként tudnánk okosabban megjelölni termékeinket, mivel azt gondoljuk, hogy túl sok rajtuk a fölösleges műanyag és csomagolópapír" - mondta Peter Hagg, az áruházlánc munkatársa.



Az ICA az édesburgonyán és az avokádón teszteli első körben a lézeres technológiát, mert ezeknek nem gyakran fogyasztják el a héját, továbbá mindkettő előszeretettel dobja le magáról a hagyományos címkéket.



Az áruházlánc még idén szeretné bevezetni a lézer-bélyegzett dinnyéket és néhány olyan terméken is ki akarja próbálni a technológiát, amelynek a külső héja is ehető, hogy megnézze, mennyire tetszik a vásárlóknak az új megoldás.



A lézer a külső héj pigmentjeit eltávolítva égeti be az információkat a gyümölcsökbe és zöldségekbe. "Nagyon precíz módszerről van szó. A lézer nem hatol át a külső felületen, ezért nem befolyásolja a termék minőségét és ízét" - mondta Hagg.



A lézeres címkézés már 2009 óta bevett gyakorlat Ausztráliában és Új-Zélandon, az Európai Unió országaiban 2013-ban engedélyezték.



A módszer persze nem használható minden terméken. A citrusfélék például képesek az öngyógyításra, ezért a lézerrel készített hegek pár óra alatt eltűnnének. Bizonyos esetekben pedig a csomagolásra azért van szükség, hogy a termék tovább megőrizze a minőségét.