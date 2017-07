Ciki vagy stílusos? Szandált csak magában!

Ha van olyan viselet, amitől bizonyosan bármelyik stílustanácsadó fejjel megy falnak, akkor a zokni-szandál kombináció az. Az első magyarországi zokni-szandál találkozó szervezői a poén kedvéért vághattak a dologba, de tény, hogy sajnos még ma is könnyű belefutni az utcán.– Szigorúan tilos! Megbocsáthatatlan! Hihetetlen, hogy még mindig hordják. Aki ragaszkodik a zoknihoz, ne viseljen szandált. Kevés dolog tesz nevetségesebbé egy férfit, ráadásul a női libidónak sem barátja – fakad ki Lacfi Ági üzletistílus-tanácsadó, majd rátér, a papuccsal kapcsolatban is akad kifogása. – Az üzleti életben a papucs semmilyen formája sem megengedett – szögezi le.

– A mindennapokban egy szép bőrpapucs nem ciki. A műanyag flip-flop papucsokat strandoláshoz tervezték, ne hordjuk az utcára őket – tanácsolja, és hozzáteszi, aki tud úgy öltözni, hogy ne úgy fessen papucsban, mint aki épp leugrott pizsiben a boltba, akkor válogasson az igényesebb darabokból.

Az üzleti életben, öltönyhöz még nyáron is kizárólag a bőrtalpú, fűzős, bőr anyagú cipő illik, amely színben harmonizál az övvel és a karóra szíjával, és nem kunkorodik fel az orra. – Az üzleti életben a cipőhöz kötelező zoknit is húzni. Ez legyen azonos színű az öltönnyel, és olyan hosszú szárú, hogy semmilyen helyzetben ne lógjon ki a nadrág alól – mondja. Lazább esetekben nyugodtan húzhatunk bőrcipőt zokni nélkül vagy titokzoknival, a lényeg, hogy ne lógjon ki a zokni szára.Ez egyre divatosabb – avat be az üzletistílus-tanácsadó, és felhívja rá a figyelmet, hogy a zoknikérdés kényes lehet az utcai edzőcipők viseleténél is. Hangsúlyozza, nem baj, ha picit kilóg, de ne érjen fel a lábszár közepéig.