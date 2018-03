Cica kisokos: hasznos tippek macskatartóknak - videó

Hogyan mérsékeljem a lakásban a kavargó macskaszőr-gombolyag mennyiségét? Száraz, avagy nedves táppal etessem? Adjak-e neki színhúst? Mit tegyek, ha megeszi a szobanövényt, utána pedig öklendezni kezd? Ezekre az alapkérdésekre, valamint a cicák helyes téli táplálására adott válaszokat dr. Fodor Kinga állatorvos, kisállat dietetikus szakértő.A Mall.hu webáruház kínálatának legkeresettebb termékei közé tartoznak a különféle macskaeledelek és macskaápolási eszközök, így nem csoda, hogy az ügyfélszolgálatára is számtalan kérdés fut be a cicák táplálásával és gondozásával kapcsolatban. Találgatás és laikus tippek helyett a webpláza hazánk egyik legkompetensebb szakértőjéhez, dr. Fodor Kinga állatorvoshoz, kisállat dietetikushoz fordult a pontos válaszokért.Dr. Fodor Kinga: A legfontosabb tudnivaló, hogy a macska, akármennyire is velünk él és családtagként kezeljük, ragadozó állat. Ebből kifolyólag az emberénél is sokkal magasabb fehérje- és zsírtartalmú táplálékot igényel. Házi kedvenceink táplálásánál sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy antropomorfizáljuk őket, azaz abból indulunk ki, hogy nekünk mi a jó, vagy, hogy szerintünk nekik mi a jó, nem pedig a valós szükségleteikből. A macskák esetében figyelnünk kell arra, hogy az étrendjüknek legalább a fele, de inkább a háromnegyede fehérjehordozókat tartalmazzon! Nagyon fontos, hogy nem színhúsra, hanem fehérjékben gazdag tápanyagokra gondolok, negyedrészben pedig egyéb, például szénhidrát tartalmú táplálékokra. Amennyiben a macska nem tápot eszik, oda kell figyelni arra is, hogy inkább zsíros és ne sovány húsokat kapjon. Ha macskatápot használunk, egy fontos elvet kell szem előtt tartanunk: jó minőségű, teljes értékű tápot kell adni a cicáknak.Dr. Fodor Kinga: Mindkettőnek megvan a maga előnye. A száraz tápok tisztítják a cicák fogait, ezzel megelőzik a különféle lerakódások, például a fogkő kialakulását, viszont rendszeres alkalmazásuk mellett a macskának megfelelő mennyiséget kell innia. Azonban a macskák egy része nagyon nem szeret inni, ezért a „nem ivós" cicáknak a nedves tápot szoktuk javasolni, hiszen, ahogy nevükben szerepel, magasabb a nedvességtartalmuk. A hangsúly azon van, hogy a táp legyen jó minőségű és teljes értékű, hogy száraz vagy nedves, azt a cica vagy a gazdája dönti el.Dr. Fodor Kinga: Tudomásul kell venni, hogy a macskatartás szinte folyamatos szőrrel jár. A kijáró cicák ősszel és tavasszal, a lakásban élők gyakorlatilag folyamatosan vedlenek. Ha megfelelően tápláljuk a macskát, s az étrendjükben megfelelő mennyiségben és összetételben szerepelnek a számára szükséges táplálóanyagok (kiemelendően ezek közül az esszenciális zsírsavakat), úgy a szőrzet és bőr is megkapja a kellő tápanyagokat, de persze a fényes bunda kialakulását elősegíthetjük erre a célra készült étrendkiegészítőkkel. A legfontosabb azonban a kozmetikai ápolás: a kijáró cicák szőrét vedlési időszakban, a lakásban élőkét egész évben naponta kétszer végig kell kefélni az e célra készült kefével, a szőrzet és a bunda így kapja meg a regenerálódáshoz elengedhetetlen ápolást.Dr. Fodor Kinga: A kijáró macskák megtapasztalják a téli időszakot, s rendszerint megoldják az ezzel járó speciális táplálkozási feladatokat azzal, hogy ilyenkor többet esznek. A gondos cicagazda egyrészt biztosítsa, hogy kijáró macskája télen több megfelelő tápot, illetve táplálékot vehessen magához, másrészt megelőző jelleggel még az őszi időszakban kiváló táplálék kiegészítőkkel készítheti fel a cicáját télire. A lakásban élő macskák táplálása tekintetében nem kell megkülönböztetni téli szezont.Dr. Fodor Kinga: A macska életmódjából fakadóan szereti a növényeket rágni, ez a szokása nem elsősorban tápanyaghiány jele. A cicatartóknak el kell fogadniuk, hogy a lakásban nem szabad a macskák számára mérgező anyagokat tartalmazó növényeket tartani, illetve a csak lakásban tartott macskák esetében szinte kötelező a szakboltokban kapható, úgynevezett macskafüveket beszerezni. További oka a fűevésnek, hogy a cica így szeretné meghánytatni magát, ugyanis mosakodás közben az érdes nyelvére tapadó szőrt lenyeli, ami gumókat alkot a gyomrában és a bélrendszerében. Ha nem tud megszabadulni ezektől a szőrgumóktól, az akár sebészeti beavatkozást igénylő problémává is fajulhat. Ezért kell engedni a cicát macskafüvet rágni, illetve bizonyos tápok tartalmazzák azokat az anyagokat, amelyek feloldják a macska bélrendszerében és gyomrában megtapadó szőrgumókat, így ezek megemésztésével megszabadulhat tőlük a cica.