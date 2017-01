Chuck Norris saját ásványvizet dob piacra

A palackozott artézi víz egyelőre a texasi szupermarketekben kerül a polcokra, hamarosan azonban két nagy áruházlánc is forgalmazni fogja - közölte a márka alelnöke és marketingigazgatója az EFE spanyol hírügynökséggel.



Tyler Norris hozzátette, hogy a filmcsillag ásványvizét jelenleg az Amazon internetes áruházban és a cég honlapján lehet kapni, de néhány kisebb texasi bolt is árusítja. Az Amazonon többféle kiszerelésben is kapható az ásványvíz, amelynek ára literenként több mint 2 dollár (mintegy 600 forint).



A víz a 76 éves színész Lone Wolf (Magányos farkas) nevű birtokán lévő természetes tározóból származik. A Houstontól 115 kilométerre, Navasotában lévő ötezer négyzetméteres üzemével a CForce máris az egyik legnagyobb privát ásványvízgyártó.



A cég honlapja szerint a víz nem egyszerűen folydogál a földből, hanem olyan féktelen erővel és intenzitással tör fel egy artézi forrásból, ahogy az csak Chuck Norris félköríves rúgásaitól elvárható. A víz egy 23 ezer éves vulkáni rétegen át jut a felszínre.



A vállalat a bevétel egy részét jótékony célokra, például környezetvédelmi kezdeményezések támogatására és a hátrányos helyzetű gyerekek harcművészeti oktatására fordítja.