Chuck Berry utolsó stúdióalbuma júniusban jelenik meg

Június 16-án jelenik meg a múlt szombaton elhunyt Chuck Berry utolsó stúdióalbuma - jelentette be a Dualtone lemezkiadó honlapján és a Twitteren szerdán.



A 90 évesen meghalt zenész tavaly októberben, születésnapján jelentette be, hogy új stúdiólemez kiadására készül. A CHUCK című lemez Berry első stúdióalbuma az 1979-es Rock It óta.



A Dualtone Records szerint a korongon szereplő tíz új szerzemény közül nyolcat Berry írt, aki 2014-ig dolgozott az albumon. A lemezkiadó szerint a zenész később maga felügyelte az album munkálatait, amelybe a családtagjait és barátait is bevonta.



Berry gyerekei és unokája mellett Nathaniel Rateliff és a Rage Against the Machine-es Tom Morello is közreműködött az új anyag elkészítésében.



A korongon szereplő Lady B. Goode című számot egyik legnagyobb slágere, a Johnny B. Goode spirituális folytatásának szánta a zenész.



A jellegzetes gitárintró Grammy-életműdíjas kitalálóját otthonában érte a halál március 18-án. Az amerikai gitáros-énekes legismertebb slágerei közé tartozott a Roll Over Beethoven és a Sweet Little Sixteen. Zenéje több műfaj sztárjaira is hatással volt, sokak mellett a Beatles, a Rolling Stones és Elvis Presley is feldolgozta néhány dalát.