Chris Cornellnek szobrot állít a családja Seattle-ben

Fotó: Rex Features

A zenész halála után Seattle-ben számos rögtönzött megemlékező helyet hoztak létre a rajongók, köztük a híres KEXP rádióállomás épületénél, valamint a Soundgarden szobornál, amiről Cornell egyik zenekara is kapta a nevét. A Cornell-család most bejelentette, állandó szobrot állítanak a néhai énekesnek szülővárosában, Seattle-ben - írja a Consequence of Sound.

Cornell özvegye, Vicky, a Seattle Times-nak úgy nyilatkozott, a szobrot az a Wayne Toth készíti majd, aki Johnny Ramone szobrát is kivitelezte. Vicky már kapott is tervet Wayne-től: ő és a gyerekek is nagyon elégedettek vele. A szobor elkészítése nagyjából 7 hónapot fog igénybe venni.Még nem lehet tudni pontosan, hová kerül majd a szobor, Vicky mindenképpen szeretné meghallgatni a rajongók ötleteit is.